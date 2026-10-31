Xã hội

Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

SGGPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đầu tháng 11, miền Bắc có khả năng đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển mát nhưng chưa gây rét diện rộng.

Hà Nội nhiều mây. Ảnh: PHÚC HẬU
Hà Nội nhiều mây. Ảnh: PHÚC HẬU

Đợt đầu dự báo diễn ra từ ngày 2 đến 3-11, cường độ yếu. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ C, đêm và sáng sớm 22-26 độ C.

Đợt thứ hai từ ngày 5 đến 7-11, dự báo mạnh hơn đợt đầu. Tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày giảm còn 27-30 độ C, ban đêm phổ biến 21-24 độ C. Vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Theo dự báo xu thế thời tiết 10 ngày, Bắc bộ có khả năng mưa rào và dông rải rác từ đêm 1 đến ngày 2-11 và khoảng đêm 5 đến ngày 7-11, cục bộ có nơi mưa to. Những thời điểm còn lại ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày trời nắng.

Tại Hà Nội, ngày 1-11, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 32 độ C. Từ ngày 2-11, khi không khí lạnh ảnh hưởng, thời tiết dịu mát hơn, nhiệt độ cao nhất giảm còn khoảng 30 độ C.

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Ảnh radar thời tiết khu vực Nam bộ chiều tối 31-10. Nguồn: Chụp lại màn hình

Trong khi đó, TPHCM tiếp tục nóng vào ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông. Ngày 1-11, nhiệt độ dự báo dao động 25-32 độ C, trời nhiều mây. Người dân cần đề phòng mưa dông vào chiều tối.

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không khí lạnh dự báo thời tiết thời tiết cuối tuần mưa rét

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