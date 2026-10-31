Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đầu tháng 11, miền Bắc có khả năng đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển mát nhưng chưa gây rét diện rộng.

Hà Nội nhiều mây. Ảnh: PHÚC HẬU

Đợt đầu dự báo diễn ra từ ngày 2 đến 3-11, cường độ yếu. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ C, đêm và sáng sớm 22-26 độ C.

Đợt thứ hai từ ngày 5 đến 7-11, dự báo mạnh hơn đợt đầu. Tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày giảm còn 27-30 độ C, ban đêm phổ biến 21-24 độ C. Vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Theo dự báo xu thế thời tiết 10 ngày, Bắc bộ có khả năng mưa rào và dông rải rác từ đêm 1 đến ngày 2-11 và khoảng đêm 5 đến ngày 7-11, cục bộ có nơi mưa to. Những thời điểm còn lại ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày trời nắng.

Tại Hà Nội, ngày 1-11, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 32 độ C. Từ ngày 2-11, khi không khí lạnh ảnh hưởng, thời tiết dịu mát hơn, nhiệt độ cao nhất giảm còn khoảng 30 độ C.

Ảnh radar thời tiết khu vực Nam bộ chiều tối 31-10. Nguồn: Chụp lại màn hình

Trong khi đó, TPHCM tiếp tục nóng vào ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông. Ngày 1-11, nhiệt độ dự báo dao động 25-32 độ C, trời nhiều mây. Người dân cần đề phòng mưa dông vào chiều tối.

PHÚC VĂN