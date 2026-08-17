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Mở bán vé tàu du lịch Huế - Phong Nha

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Từ ngày 17-8, ngành đường sắt mở bán vé đôi tàu HQ1/HQ2 mang tên “Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới”, kết nối Cố đô Huế với Phong Nha (Quảng Trị).

Giới thiệu đôi tàu du lịch kết nối cố đô Huế và Phong Nha (Quảng Trị). Ảnh: ĐSVN.
Giới thiệu đôi tàu du lịch kết nối cố đô Huế và Phong Nha (Quảng Trị). Ảnh: ĐSVN.

Hành trình dài khoảng 190km, thời gian di chuyển hơn 4 giờ. Tàu dừng tại các ga gắn với nhiều điểm du lịch như quần thể di tích Cố đô Huế (ga Huế), Thành cổ Quảng Trị (ga Đông Hà), địa đạo Vịnh Mốc (ga Mỹ Trạch) và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (ga Thọ Lộc).

Đoàn tàu gồm 8 toa, phục vụ hơn 300 hành khách, trong đó có 5 toa ghế xoay, 1 toa VIP 24 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa dịch vụ giải trí.

Các toa tàu được thiết kế theo chủ đề văn hóa, du lịch, di sản của TP Huế và tỉnh Quảng Trị. Một số nhà ga trên hành trình cũng được định hướng kết hợp giới thiệu, bán sản phẩm OCOP.

Theo lịch trình, tàu HQ2 xuất phát ga Huế lúc 7 giờ 15, đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55. Chiều ngược lại, tàu HQ1 rời ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15, đến ga Huế lúc 17 giờ 25.

Trong tuần khai trương, từ ngày 29-8 đến 5-9, ngành đường sắt giảm 50% giá vé, còn từ 210.000 đến 380.000 đồng/vé. Từ ngày 6-9 đến 31-12, mức giảm là 15%.

Hành khách mua vé khứ hồi trong giai đoạn sau tuần khai trương được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Khách đoàn, doanh nghiệp và hiệp hội du lịch, đối tượng chính sách cũng được áp dụng các chương trình ưu đãi.

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Từ khóa

Ngành Đường sắt Hành trình kỳ quan Phong Nha Khai trương Di sản cố đô Huế Đông Hà Thành cổ Quảng Trị Phong Nha - Kẻ Bàng

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