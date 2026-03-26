Đoàn tàu Hành trình kết nối di sản miền Trung có giao diện mới

Sáng 26-3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp cùng UBND TP Huế tổ chức lễ ra mắt giao diện mới đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” và công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch.

Ra mắt giao diện mới đoàn tàu Hành trình kết nối di sản miền Trung

Giao diện của đoàn tàu được thiết kế nhằm mang lại diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản. Ngoại thất đoàn tàu nổi bật với sắc tím mộng mơ đặc trưng của xứ Huế, hòa cùng gam màu ghi sáng hiện đại, năng động của thành phố biển Đà Nẵng. Logo nhận diện được sơn màu vàng đồng.

Tàu có 12 toa xe với 56 chỗ ngồi mềm được thay mới toàn bộ ghế ngồi bằng các hàng ghế có khả năng xoay 180 độ, giúp khách ngồi thuận hướng tàu chạy, thoải mái khi ngắm cảnh dọc bên đường.

Các toa xe được thiết kế với diện mạo mới, mang đến không gian trải nghiệm sống động với chuỗi hoạt động đa dạng, cùng các thương hiệu và sản phẩm đặc trưng địa phương. Các toa xe đều được lắp hệ thống chiếu sáng đèn led, âm thanh chất lượng cao, màn hình LCD cung cấp thông tin về hành trình và giải trí.

Ngoài ra, tàu còn có toa VIP (32 chỗ) được thiết kế với không gian hoài cổ, sang trọng theo nội thất cung đình Huế.

Du khách trải nghiệm trên đoàn tàu Hành trình kết nối di sản miền Trung

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, đoàn tàu “Hành trình kết nối Di sản miền Trung” tiếp tục phát triển để trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp du lịch để xây dựng các sản phẩm trải nghiệm đặc sắc tại Ga Huế; đồng thời đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo hình ảnh thân thiện, văn minh với du khách.

VĂN THẮNG