Mở rộng cánh cửa du học nghề và làm việc tại Đức

Chiều 20-9, gần 500 đại biểu gồm đại diện ngành giáo dục, đại diện trường học, doanh nghiệp, học sinh và sinh viên từ các tỉnh thành phía Nam đã tham dự hội thảo “Hướng nghiệp – Học tập – Việc làm tại Cộng hòa Liên bang Đức”.

Ông Hồ Như Duyến phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: KIM HUYỀN

Hội thảo do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam phối hợp với Tập đoàn An Dương (ADG) tổ chức, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức.

Hội thảo mang đến nhiều thông tin cần thiết cho người Việt Nam quan tâm đến việc học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cụ thể, cung cấp thông tin chính thống về du học nghề, chuyển đổi bằng cấp và cơ hội việc làm tại quốc gia châu Âu này, giúp học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận các lựa chọn lập nghiệp quốc tế an toàn, bền vững.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Như Duyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng đại diện Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam tại phía Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, nhấn mạnh: “Hội thảo không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mới trong đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam – CHLB Đức, mà còn giúp học sinh, sinh viên có thêm lựa chọn học tập, làm việc tại Đức trước khi trở về đóng góp cho quê hương”.

Cũng thông qua hội thảo, đông đảo phụ huynh, học sinh, sinh viên đã được các diễn giả giải đáp nhiều thắc mắc quan trọng như: Thủ tục công nhận văn bằng; Chính sách du học nghề kép; Ngành nghề ưu tiên; Chế độ đãi ngộ và khả năng định cư tại Đức. Đặc biệt, các gian hàng tư vấn trực tiếp từ trường nghề, doanh nghiệp và tổ chức Đức đã mang đến trải nghiệm thực tế, giúp người tham dự tiếp cận thông tin tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng một cách rõ ràng, minh bạch.

Hội thảo đã góp phần kết nối hệ thống giáo dục Việt Nam với mạng lưới đào tạo, việc làm tại Đức. Trong thời gian tới, chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương, nhằm lan tỏa thông tin rộng rãi và mang đến thêm lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trên cả nước.

Về thị trường lao động, Đức đang phải đối mặt với vấn đề già hóa dân số. Theo thống kê, từ nay đến năm 2030, Đức dự kiến thiếu hơn 5 triệu người lao động. Do đó, đây là cơ hội lớn để học sinh, sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập, làm việc, định cư tại Đức.

KIM HUYỀN