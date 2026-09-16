Dự án Chuyên gia Chuyển đổi số (DCE) khép lại sau 4 năm: Trao chứng chỉ cho 70 lượt giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp

Ngày 16 - 9 - 2026, chiều nay, tại Hội trường lầu 6, Tòa nhà Admin, Trường Đại học Việt Đức (VGU) đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao chứng chỉ Dự án “Đào tạo Chuyên gia Chuyển đổi số” (DCE), khép lại hành trình hợp tác giáo dục 4 năm giữa VGU, Tổ chức Dịch vụ Đại học Thế giới (WUS) Đức và Viện Đào tạo Công nghệ cao Hessen (HLFT), do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông, Nhà ở và Nông thôn bang Hessen (HMWEVWL) tài trợ.

Buổi lễ quy tụ đại diện WUS, HLFT (trực tuyến), Ban Giám hiệu VGU cùng lãnh đạo, học viên từ hơn 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM, với các phần: chiếu video hành trình dự án, phát biểu các bên, chia sẻ của học viên và trao chứng chỉ theo từng trường.

TS Hà Thúc Viên - Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Việt Đức phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc, ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng VGU, thay mặt Ban Quản lý Dự án, Ban Tổ chức và Nhà trường, chào đón đại biểu đến dự lễ phát bằng cho khóa học kéo dài hơn hai năm — dự án hợp tác giữa VGU, WUS và HLFT.

Nhìn lại chặng đường bốn năm, ông Viên cho biết dự án khởi đầu với không ít thách thức: việc kết nối ban đầu với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn khi một số trường còn e dè, cho rằng đơn vị đã tự chủ tốt và chưa cần thêm đào tạo; quá trình triển khai sau đó tiếp tục vấp phải rào cản về ngôn ngữ, múi giờ, phương pháp giảng dạy - học tập và khoảng cách địa lý khi kết hợp hình thức trực tuyến, trực tiếp.

Ban Tổ chức trao chứng chỉ chuyên gia đào tạo chuyển đổi số cho các giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

“Thách thức không phải là tảng đá cản đường, mà là động lực thúc đẩy chúng ta tiến bước,” ông Viên chia sẻ, cho biết dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Quản lý dự án, VGU đã kiên trì bám sát cam kết với tỉnh Bình Dương (cũ) nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, từng bước mở rộng ra toàn vùng Đông Nam Bộ.

Về kết quả, với tổng kinh phí khoảng 300.000 EUR qua hai giai đoạn, dự án đã đào tạo thành công 70 lượt cán bộ quản lý và giảng viên từ hơn 20 cơ sở. Giai đoạn 1 xây dựng 12 bộ cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số; sang Giai đoạn 2, các cẩm nang được đưa trực tiếp vào thực tế quản trị, giảng dạy tại từng đơn vị.

Dự án đầu tư một phòng giảng dạy số hiện đại tại VGU, tài trợ khoảng 800 triệu đồng trang thiết bị cho các trường. Điểm nhấn cốt lõi là chương trình tư vấn chuyên sâu, dài hạn từ chuyên gia Viện Hessen, giúp học viên thực hành trực tiếp công cụ số và AI để biên soạn bài giảng, cá nhân hóa nội dung, tối ưu hóa quản lý. Khóa học đạt tỷ lệ hài lòng 100%, với 90% học viên cho biết đã áp dụng kiến thức vào công việc hằng ngày.

“Đội ngũ học viên hôm nay đã trở thành những chuyên gia chuyển đổi số thực thụ, đạt chuẩn quốc tế và sẵn sàng chuyển từ vai trò người học sang người hướng dẫn,” ông Viên khẳng định.

Theo đó, TS. Kambiz Ghawami, Chủ tịch WUS, đánh giá chương trình DCE đã góp phần ý nghĩa vào tiến trình chuyển đổi số của giáo dục Việt Nam kể từ năm 2023, hướng tới mục tiêu năm 2045 trở thành quốc gia công nghiệp thu nhập cao, một trong những nền kinh tế số hàng đầu, đòi hỏi giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị kỹ năng tương lai, xây dựng trường nghề thông minh, kết nối số và nâng cao năng lực giảng viên, cán bộ quản lý.

“Chuyển đổi số không chỉ bắt đầu từ công nghệ. Nó bắt đầu từ con người,” TS. Ghawami nhấn mạnh, kêu gọi học viên trở thành những “đại sứ của chuyển đổi số” tại đơn vị công tác.

Các thầy cô chụp ảnh kỷ niệm

Dự án đã triển khai mô hình "Lớp học số" tại 12 đơn vị đào tạo, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và đào tạo nghề, đồng thời chuẩn hóa 5 trụ cột chuyển đổi số gồm: phát triển tổ chức, nhân sự, bài giảng, kỹ thuật và hợp tác.