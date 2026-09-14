VA Schools khánh thành cơ sở Tiểu học Tam Thắng: Cơ sở thứ 16 trong hành trình 20 năm phát triển

Đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, Hệ thống trường Việt Mỹ (VA Schools) chính thức đưa cơ sở Tiểu học tại phường Tam Thắng đi vào hoạt động, mở rộng không gian giáo dục và thêm lựa chọn học tập cho các gia đình tại địa phương.

Đại biểu cắt băng khánh thành chính thức đưa Trường Tiểu học VA Schools Cơ sở Tam Thắng đi vào hoạt động

Ngày 12-9-2026, tại Khu đô thị Chí Linh, phường Tam Thắng (TPHCM), Hệ thống trường Việt Mỹ đã tổ chức lễ Khánh thành và đưa Trường Tiểu học VA Schools - Cơ sở Phường Tam Thắng vào hoạt động sau hơn 1 năm thi công.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND TPHCM; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đại diện cán bộ, chỉ huy các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo chính quyền các phường Tam Thắng, Vũng Tàu, Tân Sơn Nhất.

Về phía VA Schools có sự góp mặt của Ban Lãnh đạo, Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên cùng Ban Đại diện Phụ huynh học sinh.

Chương trình cũng đón tiếp đại diện Ban Quản trị Chung cư DIC Phoenix cùng đại diện lãnh đạo các đối tác, doanh nghiệp lớn như Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam); Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC & Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Vũng Tàu Sài Gòn…

Với tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng trên diện tích hơn 3.000 m², VA Schools Tiểu học - Cơ sở Phường Tam Thắng, có khối phòng học và chức năng được bố trí khoa học bao gồm Thư viện, Hội trường, phòng Tin học, Phòng học STEM, AI & ROBOTICS. Bên cạnh đó còn có các không gian phát triển năng khiếu như phòng Mỹ thuật, Âm nhạc và phòng học Montessori. Ngoài ra có Trung tâm tham vấn học đường, khu Nhà ăn - Canteen và phòng Y tế túc trực thường xuyên nhằm mang đến môi trường học tập đa tiện ích cho học sinh.

Không gian học tập hiện đại và các phòng chức năng đạt chuẩn tại VA Schools Tam Thắng

VA Schools Tiểu học - Cơ sở Phường Tam Thắng, được xây dựng trên nền tảng giáo dục được Hệ thống trường Việt Mỹ tích lũy qua 20 năm hình thành và phát triển. Tại đây, nhà trường vừa triển khai chương trình học của Bộ Giáo dục vừa kết hợp chương trình Tiếng Anh theo chuẩn Cambridge, cũng như đưa AI & ROBOTICS đến gần hơn với học sinh. Những yếu tố này được kết hợp trong định hướng giáo dục chú trọng khả năng chủ động học tập toàn diện, trải nghiệm và thích ứng với những thay đổi của thời đại.

Với cơ sở mới, Hệ thống trường Việt Mỹ tiếp tục chứng minh hành trình triết lý giáo dục sâu sắc: Lấy văn hóa Việt làm gốc, đồng hành để mỗi học sinh không chỉ đủ năng lực bước ra thế giới, mà còn đủ chiều sâu để hiểu mình, đủ bản lĩnh để giữ mình và đủ tự hào mang bản sắc Việt đi xa.

Hiện VA Schools đang phục vụ hơn 4000 học sinh từ bậc Mầm non đến Lớp 12 tại Cần Thơ và TPHCM. Việc đưa Trường Tiểu học cơ sở Tam Thắng vào hoạt động tiếp tục mở rộng mạng lưới VA Schools, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của các gia đình tại đây.

Ông Lê Xuân Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Tam Thắng phát biểu tại sự kiện Lễ Khánh thành

Đại diện chính quyền địa phương đánh giá việc bổ sung cơ sở giáo dục tại Khu đô thị Chí Linh, phường Tam Thắng có ý nghĩa trong bối cảnh khu vực tiếp tục phát triển về hạ tầng và quy mô dân cư, góp phần đáp ứng thêm nhu cầu lựa chọn trường học cho các gia đình đang sinh sống tại địa phương.