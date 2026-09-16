Tiếng nói Xanh khởi động mùa 4, lần đầu kết nối cộng đồng tranh biện quốc tế

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) vừa chính thức phát động Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 4 dành cho học sinh THPT trên toàn quốc. Bước sang mùa giải mới, sân chơi không chỉ nâng cấp về chiều sâu chuyên môn khi thúc đẩy thí sinh giải quyết các bài toán thực tiễn, mà còn lần đầu tiên mở rộng quy mô ra khu vực thông qua Vòng Giao hữu Quốc tế, cùng với tổng giá trị giải thưởng kỷ lục, lên tới hơn 18,5 tỷ đồng.

Đổi mới thể thức: Từ tranh biện đến giải quyết bài toán thực tiễn và kết nối quốc tế

Tiếng nói Xanh mùa 4 tiếp tục duy trì hai bảng thi Tiếng Việt và Tiếng Anh, dành cho thí sinh tham gia cá nhân hoặc theo đội hai người. Các đội lựa chọn một trong 10 chương trình hành động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh làm chủ đề xuyên suốt, gồm: Di chuyển xanh, Năng lượng xanh, Văn phòng xanh, Tiêu dùng xanh, Lối sống xanh, Đô thị xanh, Du lịch xanh, Giáo dục xanh, Y tế xanh và Thể thao xanh.

Điểm mới nổi bật của Bảng Tiếng Việt là thể thức “Thách thức giải pháp xanh”, đưa thí sinh từ tranh biện, đề xuất ý tưởng đến xây dựng phương án giải quyết các vấn đề thực tiễn. Các đội phải phân tích nguyên nhân, xác định các bên liên quan, đánh giá tính khả thi và nguồn lực cần thiết, từ đó xây dựng giải pháp cùng lộ trình triển khai cụ thể. Thể thức mới giúp cuộc thi hướng tới rèn luyện tư duy hệ thống và năng lực giải quyết các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trong thực tế.

Điểm mới nổi bật của Tiếng nói Xanh mùa 4 là việc mở rộng để các đội thi xuất sắc trong nước được tranh tài với các đội thi quốc tế. Ảnh: BTC

Trong khi đó, ở Bảng Tiếng Anh, lần đầu tiên Tiếng nói Xanh mở rộng sân chơi ra khu vực với Vòng Giao hữu Quốc tế, diễn ra từ ngày 29–31/01/2027 tại Trường Đại học VinUni. Vòng thi dự kiến quy tụ 12 đội quốc tế đến từ các tổ chức tranh biện cấp quốc gia và các mạng lưới tranh biện uy tín, tranh tài cùng Top 4 đội Việt Nam xuất sắc nhất.

Qua đó, học sinh Việt Nam có cơ hội cọ xát, giao lưu với bạn bè quốc tế, nâng cao tư duy phản biện và tiếp cận những góc nhìn đa quốc gia về các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Vòng thi cũng là bước đi đầu tiên để Quỹ mở rộng mạng lưới đối tác, hướng tới tăng cường kết nối Tiếng nói Xanh với cộng đồng tranh biện quốc tế trong những mùa tiếp theo.

Đánh giá về chương trình, TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, chia sẻ: “Sau ba mùa, Tiếng nói Xanh đã tạo một sân chơi để người trẻ rèn luyện tư duy phản biện, biết phân tích vấn đề và tìm kiếm giải pháp; từ một sân chơi trong nước, cuộc thi đã từng bước lan tỏa tới học sinh trên toàn quốc và nay bắt đầu kết nối với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ có nhận thức, tư duy và năng lực hành động vì một tương lai bền vững.”

Lịch trình cuộc thi và cơ hội nhận giải thưởng giá trị

Lộ trình cuộc thi được thiết kế chặt chẽ qua bốn vòng thi, mở màn bằng Vòng Đăng ký kéo dài đến hết ngày 15/10 và Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 01 đến 15/11. Sau đó, các đội xuất sắc sẽ bước vào Vòng Đối đầu trực tiếp tại Hà Nội vào ngày 26/12 và TPHCM vào ngày 27/12.

Chặng đua quyết định gồm Vòng Tranh hạng và Lễ Trao giải sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 17/01/2027 tại Trường Đại học VinUni. Riêng Vòng Giao hữu Quốc tế của Bảng Tiếng Anh sẽ diễn ra ngay sau đó, từ ngày 29 đến 31/01/2027.

Sau 3 mùa tổ chức, cuộc thi Tiếng nói Xanh đã “phủ sóng” các tỉnh/thành cả nước. Ảnh: BTC

Tương xứng với quy mô được nâng cấp, tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới hơn 18,5 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, học bổng và nhiều phần thưởng giá trị dành cho thí sinh. Theo đó, tại mỗi bảng Tiếng Việt và Tiếng Anh, Giải Nhất có tổng giá trị lên tới 3,3 tỷ đồng, Giải Nhì lên tới 2,3 tỷ đồng và hai Giải Ba có giá trị lên tới 1,7 tỷ đồng/giải.

Trong đó, Giải Nhất bao gồm 50 triệu đồng tiền mặt; học bổng 100% chương trình cử nhân tại Trường Đại học VinUni, áp dụng cho tất cả các ngành học; một xe máy điện VinFast Evo Grand; kỳ nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm dành cho bốn người tại Vinpearl Nha Trang, bao gồm vé vui chơi tại VinWonders; cùng giấy chứng nhận của cuộc thi.

Bên cạnh các giải thưởng chính, Ban Tổ chức sẽ trao 16 Giải Khuyến khích trị giá lên tới 13 triệu đồng/giải và hai Giải “Diễn giả được yêu thích nhất” trị giá lên tới 15 triệu đồng/giải. Các trường THPT có học sinh tham dự cũng có cơ hội nhận hai Giải “Trường có thí sinh đạt Giải Nhất” và hai Giải “Trường có sự hưởng ứng cao nhất”, với giá trị lên tới 50 triệu đồng/giải.

Từ gần 1.700 đơn đăng ký trong mùa đầu tiên, cuộc thi Tiếng nói Xanh đã thu hút 2.103 đơn đăng ký trong mùa 2. Đến mùa 3, cuộc thi đạt 3.814 đơn đăng ký, tăng hơn 80% so với mùa 2 và hơn gấp đôi mùa 1, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của cuộc thi trên phạm vi toàn quốc.

Với thể thức mới hướng tới giải quyết các bài toán thực tiễn và lần đầu kết nối với cộng đồng tranh biện quốc tế, cuộc thi kỳ vọng tiếp tục phát huy tiếng nói của người trẻ, từng bước thúc đẩy hành trình từ nhận thức và tranh luận đến đề xuất giải pháp và hành động. Đồng thời, cuộc thi tạo cơ hội để học sinh Việt Nam mở rộng góc nhìn, kết nối với bạn bè quốc tế và cùng đóng góp cho một tương lai xanh.