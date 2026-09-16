12 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới năm 2026

Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới năm 2026 có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề.

Lễ xuất quân Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, năm 2026. Ảnh: QUANG PHONG

Chiều 15-9, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ xuất quân đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, năm 2026.

Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới năm 2026 có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề, diễn ra từ ngày 16 đến 27-9 tại Trung Quốc. Cùng với đó là hàng ngàn quan sát viên và khách tham quan từ nhiều nơi trên thế giới.

Bà Lê Thị Hằng, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT) cho biết, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi năm nay có 12 thí sinh, 11 chuyên gia và 11 phiên dịch. Thí sinh Việt Nam đăng ký tham dự kỳ thi ở 11 nghề gồm: cơ điện tử; điện lạnh; thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD; công nghệ may thời trang; năng lượng tái tạo; phay công nghệ cao; tiện công nghệ cao; sơn ô tô; chăm sóc sức khỏe và xã hội; lắp đặt điện; công nghệ xe cơ giới hạng nặng. Đây là những nghề đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, sự tỉ mỉ và độ chính xác cao.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHONG

Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới được xem là sân chơi đỉnh cao, uy tín của kỹ năng nghề toàn cầu, chủ yếu dành cho thanh niên từ 22 tuổi trở xuống.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân nêu rõ, việc tổ chức kỳ thi tại Trung Quốc – quốc gia chú trọng phát triển công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số gắn với phát triển, đào tạo kỹ năng cho người lao động, sẽ mang đến cơ hội để đoàn Việt Nam tiếp cận những xu hướng mới. Đây là dịp để các chuyên gia, thí sinh Việt Nam tiếp cận, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng đi mới cho giáo dục nghề nghiệp.

Việt Nam tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới từ năm 2007. Đến nay, Việt Nam đã giành 6 huy chương ở các nghề: giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, phay công nghệ cao, tiện công nghệ cao và nhiều chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ở các nghề khác.

PHAN THẢO