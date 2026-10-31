Nhiều hoạt động cộng đồng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Dương Anh Đức tặng cây xanh của Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng ngày hội: Ảnh: HỒNG HẢI

Tham dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để mỗi người nhìn lại những kết quả đã đạt được, mà còn là dịp để người dân thêm trân quý tình làng, nghĩa xóm; sự gắn bó giữa những người cùng chung sống trên một địa bàn dân cư. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị: một lời hỏi thăm, một sự sẻ chia lúc khó khăn, một việc làm tốt cho cộng đồng và trách nhiệm của mỗi người đối với nơi mình sinh sống.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

﻿ Ảnh: HỒNG HẢI

Đồng chí mong mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi chi hội đoàn thể cùng đăng ký một việc làm tốt, một phần việc có ích cho cộng đồng.

Người dân khu phố 13 đăng ký thực hiện công trình thi đua. Ảnh: HỒNG HẢI



Tại ngày hội, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng quà hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; phường Bình Thạnh trao các phần quà, học bổng đến người dân, học sinh hoàn cảnh khó khăn; người dân khu phố 13 cũng đăng ký thực hiện các công trình thi đua đại đoàn kết.

Trao giấy khen biểu dương gương người dân tiêu biểu của khu phố. Ảnh: HỒNG HẢI

Dịp này, khu phố 13 vinh danh 15 gia đình văn hóa tiêu biểu; biểu dương 12 gương “Người tốt, việc tốt”.

Đại biểu khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh số. Ảnh: HỒNG HẢI

Khu phố cũng khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh số với chủ đề “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Bình Hòa – Mạch nguồn di sản”.

Người dân tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: HỒNG HẢI

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