Nhiều hoạt động cộng đồng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.
Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để mỗi người nhìn lại những kết quả đã đạt được, mà còn là dịp để người dân thêm trân quý tình làng, nghĩa xóm; sự gắn bó giữa những người cùng chung sống trên một địa bàn dân cư. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị: một lời hỏi thăm, một sự sẻ chia lúc khó khăn, một việc làm tốt cho cộng đồng và trách nhiệm của mỗi người đối với nơi mình sinh sống.
Đồng chí mong mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi chi hội đoàn thể cùng đăng ký một việc làm tốt, một phần việc có ích cho cộng đồng.
Tại ngày hội, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng quà hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; phường Bình Thạnh trao các phần quà, học bổng đến người dân, học sinh hoàn cảnh khó khăn; người dân khu phố 13 cũng đăng ký thực hiện các công trình thi đua đại đoàn kết.
Dịp này, khu phố 13 vinh danh 15 gia đình văn hóa tiêu biểu; biểu dương 12 gương “Người tốt, việc tốt”.
Khu phố cũng khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh số với chủ đề “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Bình Hòa – Mạch nguồn di sản”.