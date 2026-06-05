Ông Đặng Tùng Sơn làm Tổng Giám đốc Tập đoàn CMC

Tập đoàn Công nghệ CMC vừa công bố bổ nhiệm ông Đặng Tùng Sơn giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026–2030.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính (trái) trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn cho ông Đặng Tùng Sơn

Sự kiện diễn ra sau dấu mốc CMC lần đầu vượt doanh thu 10.500 tỷ đồng, sau 33 năm phát triển. Năm tài chính 2025, doanh thu của tập đoàn đạt hơn 10.554 tỷ đồng, tăng 17%; EBITDA tăng 18% và lợi nhuận trước thuế tăng 23%. Kết quả này được CMC xem là nền tảng để bước vào giai đoạn chiến lược mới, với trọng tâm là AI-X – chuyển đổi AI.

Theo CMC, việc bổ nhiệm CEO mới nằm trong tổng thể chương trình đổi mới lần thứ hai của tập đoàn. Nếu giai đoạn đổi mới đầu tiên từ năm 2017 lấy chuyển đổi số làm nền tảng, thì giai đoạn 2026–2030 được xác định là bước chuyển sâu hơn: đưa AI trở thành năng lực lõi trong quản trị, vận hành, phát triển sản phẩm, dịch vụ và mở rộng thị trường.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, ông Đặng Tùng Sơn là Phó chủ tịch SVP, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn CMC với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT, trong đó gần 15 năm gắn bó với CMC ở nhiều vị trí trọng yếu như chiến lược tập đoàn, kinh doanh, phát triển thị trường và hạ tầng số.

Ông Đặng Tùng Sơn là một trong những lãnh đạo tham gia trực tiếp vào các chương trình chiến lược trọng điểm của CMC, gồm chiến lược Digital Hub giai đoạn 2019–2022, chiến lược chuyển đổi AI giai đoạn 2024–2026, đề án AI-X quốc gia và chiến lược đổi mới lần thứ hai của CMC giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2035.

“Chúng tôi tin rằng AI sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong thập kỷ tới. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ số và AI quy mô tỷ đô, CMC cần một đội ngũ lãnh đạo trẻ trung, giàu năng lượng, sẵn sàng đổi mới và tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa”, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, chia sẻ.

KIM THANH