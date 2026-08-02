Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc rời Trung Đông

Ngày 1-8, Bộ Ngoại giao Mỹ đồng loạt phát cảnh báo an ninh tại các đại sứ quán ở Trung Đông, khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc rời khỏi khu vực hoặc sẵn sàng sơ tán nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Tàu chở dầu và tàu đánh cá tại vịnh Oman chờ lưu thông qua eo biển Hormuz. Ảnh: PRESS TV

Theo CNN, cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng.

Các quan chức Mỹ cho biết Washington đang lên kế hoạch không kích Iran sớm nhất vào cuối tuần này. Tuy nhiên, phạm vi chiến dịch cũng như mục tiêu cụ thể chưa được xác định và kế hoạch vẫn có thể bị hủy bỏ.

Ngày 1-8, Tổng thống Donald Trump cũng phát tín hiệu về khả năng này khi tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tấn công họ rất mạnh”.

Cảnh báo an ninh được các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở Bahrain, Ai Cập, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đăng tải.

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân theo dõi thông tin chuyến bay, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại và chuẩn bị cho khả năng hủy chuyến, đóng không phận tạm thời gián đoạn đi lại.

Israel cũng nâng mức cảnh báo nguy cơ xung đột với Iran leo thang. Kênh truyền hình N12 của Israel đưa tin, hiện chưa rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định quy mô tấn công Iran hay Washington có muốn Israel tham gia từ đầu hay không.

Tại Jordan, công dân Mỹ được khuyến cáo tránh các căn cứ quân sự từng bị tên lửa Iran tập kích.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem đề nghị người dân xác định vị trí hầm trú ẩn gần nhất; còn Đại sứ quán Mỹ tại Beirut duy trì lệnh sơ tán gia đình và nhân viên không thiết yếu khỏi Lebanon.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr (Iran) dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1-8 cảnh báo, Mỹ không nên thực hiện bất kỳ hành động “phiêu lưu” nào, nếu không các bên liên quan sẽ phải chịu hậu quả. Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cũng khẳng định, mọi cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ.

KHÁNH MINH