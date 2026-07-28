Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ cân nhắc 3 phương án

Ngày 27-7, tờ New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc 3 phương án nhằm giải quyết xung đột với Iran, gồm tiếp tục các hoạt động quân sự, gia tăng sức ép kinh tế bằng những biện pháp trừng phạt mới, hoặc tuyên bố chiến thắng và rút khỏi cuộc xung đột.

Các phương án này đã được thảo luận trong những tuần gần đây với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ James David Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Dan Caine, Đặc phái viên Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner. Tờ New York Times nhận định, sau 5 tháng xung đột, Mỹ vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu thay đổi chính quyền Iran bằng “sức mạnh áp đảo”.

Trước đó, ngày 24-7, Tổng thống Donald Trump quyết định dừng chuỗi không kích nhằm vào Iran sau 13 ngày liên tiếp. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh kết quả khảo sát của hãng thăm dò độc lập Public First (Anh) cho thấy, chỉ còn 37% cử tri trung thành với ông Donald Trump cho rằng cuộc chiến với Iran đáng để chấp nhận những tổn thất về kinh tế, giảm mạnh so với mức 50% ghi nhận hồi tháng 5.

Về phía Iran, hãng thông tấn Mehr dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei khẳng định Iran sẽ không để Mỹ quyết định thời điểm chiến tranh hay hòa bình và Iran sẽ tiếp tục tự vệ chừng nào còn cần thiết. Ông Baghaei cho biết, Iran hiện không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, dù giao tranh giữa hai bên gần đây đã tạm lắng.

Ông cũng cảnh báo những hậu quả khó lường sau vụ Ukraine tấn công một tàu thương mại Iran trên biển Caspi vào cuối tuần qua, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng hành động này vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và có nguy cơ lôi kéo châu Âu vào cuộc xung đột. Trong diễn biến khác, Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng cảnh cáo, ngăn chặn và buộc 6 tàu thuyền quay đầu khi các phương tiện này tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo những tuyến đường không được Tehran chỉ định.

THANH HẰNG