Mỹ: Nghị sĩ Đảng Dân chủ yêu cầu làm rõ việc cấp phép xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Ảnh: ANI

Các nghị sĩ Gregory W. Meeks (bang New York), Gabe Amo (bang Rhode Island) và Sydney Kamlager-Dove (bang California) cho rằng an ninh quốc gia phải được ưu tiên hơn mục tiêu doanh số của các công ty. Theo các nghị sĩ, việc Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến của Mỹ có thể giúp Bắc Kinh phát triển công nghệ AI, hiện đại hóa quân đội và tăng khả năng cạnh tranh kinh tế.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nvidia tiến hành điều tra nội bộ về mối quan hệ giữa Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Jensen Huang và bà Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Theo các thông tin đang được điều tra, bà Alice Huang bị nghi có liên quan đến hoạt động tình báo của Trung Quốc nhằm thu thập thông tin về công nghệ AI tiên tiến của Nvidia.

Trước đó, ông Jensen Huang đã công khai phản đối việc Washington hạn chế xuất khẩu các dòng chip mạnh nhất của Nvidia sang Trung Quốc. Các nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại 3 ủy ban của Quốc hội Mỹ cũng yêu cầu ông Jensen Huang điều trần kín về mối quan hệ với bà Alice Huang và nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm.

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