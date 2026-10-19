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Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam

SGGPO

Ngày 19-10, tại TPHCM, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu khu vực III năm 2026. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức hội thi, hội thao, dự và phát biểu chỉ đạo.

Thay mặt Ban tổ chức, Đại tá Trương Bá Long, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, yêu cầu các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trung thực, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện các nội dung.

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Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn trao cờ lưu niệm cho đại diện các tàu tham gia Hội thi Tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực III

Theo kế hoạch (trong 3 ngày, từ 19 đến 21-10), các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia thi tại khu vực III sẽ trải qua các nội dung gồm: Toàn tàu, Hàng hải - Thông tin - Radar, Cơ khí boong - Vũ khí, cơ điện, Quân sự chung và Chính trị - Pháp luật.

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Đại biểu tham quan vũ khí trang bị kỹ thuật của các tàu tham gia hội thi, hội thao

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn nhấn mạnh, Hội thi - Hội thao là cơ sở quan trọng để đánh giá thực chất chất lượng quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và trình độ tổ chức huấn luyện của các tàu. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

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Thí sinh tham gia thi lý thuyết chuyên ngành và tác nghiệp trên hải đồ

Đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Ban tổ chức, Ban giám khảo tổ chức, điều hành chặt chẽ, khách quan, sát thực tế, bảo đảm đánh giá đúng năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng tàu.

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Các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia hội thi, hội thao

Trong suốt quá trình hội thi, hội thao phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, đồng thời duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

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Phổ biến nội dung thi toàn tàu cho cán bộ, chiến sĩ
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Kiểm tra văn kiện, sổ sách trên tàu

Thông qua hội thi, hội thao, các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, phát huy những cách làm hiệu quả, kịp thời khắc phục những hạn chế.

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MẠNH THẮNG

Từ khóa

cảnh sát biển Việt Nam chiến đấu sẵn sàng Bộ tư lệnh

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