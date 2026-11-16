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Quân khu 9 kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030

SGGPO

Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 16-11, Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc kiện toàn Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; cùng dự có Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 công bố Quyết định số 1174 ngày 6-11-2026 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc kiện toàn Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2025-2030.

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Trao quyết định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 cho Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái chúc mừng Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, đề nghị đồng chí tiếp tục nâng cao chất lượng công tác trên các lĩnh vực được phân công.

Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 ngày càng vững mạnh.

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TUẤN QUANG

Từ khóa

Quân khu 9 Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 Trung tướng Hồ Văn Thái

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