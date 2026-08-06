Vùng Cảnh sát biển 3 thành lập Trung đội Phương tiện không người lái

Trung đội Phương tiện không người lái trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được thành lập, góp phần nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, nắm tình hình, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Ngày 6-8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Trung đội Phương tiện không người lái trực thuộc Phòng Tham mưu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quyết định cho cán bộ, chiến sĩ Trung đội phương tiện không người lái

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tá Cao Vũ Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trung đoàn Tên lửa 261 cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Trung đội phương tiện không người lái

Việc thành lập Trung đội Phương tiện không người lái thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Cao Vũ Long nhấn mạnh, việc thành lập Trung đội Phương tiện không người lái (Trung đội) là bước phát triển quan trọng trong xây dựng lực lượng cảnh sát biển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, nắm tình hình, thu thập và truyền dẫn dữ liệu phục vụ chỉ huy, chỉ đạo và thực thi pháp luật trên biển.

Đại tá Cao Vũ Long yêu cầu Trung đội nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, làm chủ trang bị, khí tài, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện không người lái.

Đại tá Cao Vũ Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng thời, tăng cường hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống trên biển; các cơ quan chức năng bảo đảm đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật để Trung đội sớm ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động.

MẠNH THẮNG