Vùng Cảnh sát biển 3 duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao điểm

Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 đang triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị và an ninh vùng biển, nhằm bảo vệ an toàn dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026),

Trong đợt cao điểm, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tập trung luyện tập các phương án báo động, cơ động lực lượng và xử lý tình huống thực tế. Nội dung huấn luyện trọng tâm, về: Phòng chống gây rối, bạo loạn; đánh địch đột nhập đường không; chế áp thiết bị bay không người lái (UAV) và phòng chống cháy nổ doanh trại.

Luyện tập bắn súng 14,5 mm đối không trên tàu CSB

Các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ, nắm chắc chức trách và xử trí linh hoạt các tình huống luyện tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Tại các khu vực trọng yếu như cổng gác, cầu cảng và kho tàng, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xâm nhập trái phép.

Luyện tập bảo vệ cơ quan đơn vị

Theo Đại tá Cao Vũ Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3, đơn vị xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đấu tranh phòng chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị trung tâm. Đơn vị cũng đẩy mạnh hiệp đồng với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương để không bị động, bất ngờ.

Tàu CSB 4034 làm nhiệm vụ trực SSCĐ trên biển

Đặc biệt, trên hướng biển, các biên đội tàu, xuồng và lực lượng tại các điểm đảo vẫn duy trì trực chiến. Cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh, quyết tâm xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Tàu CSB 9001 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển

MẠNH THẮNG