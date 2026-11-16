Duy trì kỷ luật, nâng cao giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

Chiều 16-11, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Đông (TPHCM) tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Lực lượng vũ trang phường”.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Đông nêu ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung quán triệt nội dung Chỉ thị số 76/CT-BQP ngày 28-4-2026 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác giáo dục chính trị, nắm bắt và định hướng tư tưởng, quản lý cán bộ, chiến sĩ, dân quân; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Các ý kiến tham luận tại tọa đàm nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ quản lý trong việc sâu sát cơ sở, nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, chiến sĩ; chủ động phát hiện, phòng ngừa và giải quyết những vấn đề nảy sinh từ sớm, từ xa.

Các đại biểu cũng đề cao vai trò phối hợp của Công an phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đại biểu tham gia nêu ý kiến tại buổi tọa đàm chiều 16-11. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tọa đàm nhằm tìm giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang phường Bình Đông vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kỷ luật.

THÁI PHƯƠNG