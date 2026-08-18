Thế giới

Nga cáo buộc Anh làm leo thang xung đột Ukraine

SGGPO

Ngày 18-8, báo The Independent đưa tin Nga cảnh báo Anh phải chịu hậu quả sau khi có báo cáo lần đầu tiên máy bay không người lái (drone) của Anh được sử dụng để tấn công mục tiêu trên đất Nga.

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Drone Nyan do Công ty Callen-Lenz thuộc tập đoàn BAE Systems của Anh sản xuất. Ảnh: TELEGRAPH

Báo Sunday Times (Anh) trước đó cho biết, Ukraine đã sử dụng drone Nyan do Callen-Lenz, công ty con của tập đoàn quốc phòng Anh BAE Systems, sản xuất.

Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 17-8, tuyên bố các báo cáo "xác nhận London đang cố tình lựa chọn leo thang cuộc khủng hoảng tại Ukraine"; cáo buộc Anh tìm cách kiềm chế Nga và gây thiệt hại tối đa cho nước này thông qua lực lượng ủy nhiệm.

Thời gian qua, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào mục tiêu thuộc ngành công nghiệp quân sự và các cơ sở năng lượng của Nga.

Chiến lược này của Kiev được cho là nhằm mục đích cắt giảm các nguồn thu của Moscow phục vụ cho cuộc xung đột tại Ukraine và khiến người dân Nga cảm nhận được tác động của chiến sự.

Theo dữ liệu từ Acled, một tổ chức giám sát xung đột độc lập của Mỹ, số vụ tấn công mà Ukraine thực hiện trong tháng 7 nhiều gấp 3 lần so với tháng 1.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Nga Cảnh báo Anh Leo thang Xung đột Ukraine

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