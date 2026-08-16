Nga tuyên bố bắn hạ 822 UAV của Ukraine

Theo TASS, ngày 16-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 822 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine.

Một địa điểm bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công tại thành phố Podolsk, Moscow. Ảnh: X

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị đánh chặn trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 15-8 đến 8 giờ ngày 16-8 (giờ Moscow).

UAV bị bắn hạ ở các tỉnh Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov và Tula; khu vực Moscow, vùng Krasnodar và bán đảo Crimea, cùng vùng biển Azov và Biển Đen.

Riêng tại Moscow, theo Russia Today, các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine làm một người đàn ông 83 tuổi thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Nhiều công trình bị hư hại.

Tại thành phố Domodedovo, một số nhà dân và trung tâm thương mại bị ảnh hưởng. Một kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries tại thành phố Podolsk bốc cháy sau vụ UAV tập kích. Một kho thuốc ở Domodedovo cũng bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đây là đợt tấn công với số lượng UAV lớn nhất của Ukraine vào Nga kể từ đầu năm.

Thông tin trên được phía Nga đưa ra trong bối cảnh các cuộc tập kích bằng UAV giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra với cường độ cao.

KHÁNH MINH