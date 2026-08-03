Cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi cả hai bên đồng thời mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của nhau. Trong khi Nga xác nhận kiểm soát nhiều khu vực của Ukraine thì Ukraine tăng cường sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

UAV của Ukraine tấn công nhà máy dầu ở Ufa (Cộng hòa Bashkortostan), Nga. Ảnh: KIEVPOST

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tính đến ngày 1-8, nước này đã kiểm soát thêm 12 khu dân cư tại các tỉnh Sumy, Kharkov, Dnepropetrovsk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Trong tuần qua, Nga cũng tiến hành 16 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hậu cần, hạ tầng năng lượng, sân bay quân sự, kho vũ khí, cơ sở sản xuất và lưu trữ UAV, vị trí tập kết của lực lượng Ukraine cũng như lính đánh thuê nước ngoài.

Theo phía Nga, các cuộc tấn công còn nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển phục vụ tiếp nhận hàng quân sự và các kho nhiên liệu của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh trúng 31 tàu phục vụ quân đội Ukraine, gồm 23 tàu chở hàng khô, 4 tàu hàng rời, 2 tàu kéo, 1 tàu hỗ trợ lặn và 1 xuồng đổ bộ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã bắn hạ 635 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 31-7 và rạng sáng 1-8.

Trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công, nhu cầu củng cố năng lực phòng không của Kiev tiếp tục được quan tâm. Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington chưa đồng ý cho Ukraine tự sản xuất hệ thống tên lửa Patriot với lý do việc chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến cần được cân nhắc thận trọng.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch sử dụng UAV tấn công các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga. Theo Reuters, ít nhất 2 người thiệt mạng trong các cuộc tập kích nhằm vào nhiều khu vực dọc sông Volga của Nga trong đêm 1 và rạng sáng 2-8. Một kho hàng của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga, cũng bị tấn công.

Tại tỉnh Saratov lân cận, Thống đốc Roman Busargin cho biết một UAV đã đánh trúng tòa nhà dân cư ở thành phố Engels khiến 2 người thiệt mạng, làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng dân sự. Saratov là nơi đặt một nhà máy lọc dầu lớn của Nga, còn Engels có căn cứ không quân quân sự.

Tại Cộng hòa Bashkortostan, Thống đốc Radiy Khabirov cho biết các đơn vị phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp. Một UAV bị bắn hạ tại khu công nghiệp của thành phố Ufa, thủ phủ Bashkortostan, gây cháy một nhà máy lọc dầu.

Cũng trong ngày 1-8, UAV của Ukraine được cho là đã đánh chìm tàu container Yanina gần cảng Novorossiysk trên Biển Đen, buộc toàn bộ 17 thuyền viên rời tàu.

Theo Fox News, ngày 2-8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ triển khai một số nỗ lực trong những tuần tới nhằm đánh giá khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các cố vấn sẵn sàng hành động nếu xuất hiện cơ hội tạo động lực thúc đẩy tiến trình này.

KHÁNH MINH tổng hợp