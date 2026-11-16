Vượt qua các phim ngoại nhập, tác phẩm mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Ngày con còn mẹ , dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt cuối tuần qua, thu hơn 24,5 tỷ đồng trong 3 ngày.

Theo thống kê của chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần (13 đến 15-11), phim Ngày con còn mẹ thu hơn 24,5 tỷ đồng, với 277.282 vé bán ra trên 10.012 suất chiếu, dẫn đầu phòng vé Việt.

Tính đến 9 giờ ngày 16-11, phim đạt tổng doanh thu hơn 37 tỷ đồng.

Ngày con còn mẹ dẫn đầu doanh thu phòng vé cuối tuần qua. Nguồn: Box Office Vietnam

Khai thác chủ đề quen thuộc về mâu thuẫn giữa các thế hệ, Ngày con còn mẹ không có nhiều điểm mới trong kịch bản. Tuy nhiên, tác phẩm ghi điểm nhờ diễn xuất của nghệ sĩ Hồng Đào và diễn viên Phương Anh Đào, cùng sự chăm chút về bối cảnh và ngôn ngữ kể chuyện.

Việc Ngày con còn mẹ vươn lên dẫn đầu phòng vé đẩy Godzilla trừ không xuống vị trí thứ 2, với doanh thu cuối tuần hơn 5,7 tỷ đồng. Sau 10 ngày ra rạp, phim đạt tổng doanh thu hơn 31 tỷ đồng.

Đứng thứ 3 là phim Ấn Độ Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, với doanh thu cuối tuần gần 4,5 tỷ đồng. Trong tuần thứ 2 ra rạp, phim được tăng số suất chiếu, duy trì doanh thu ổn định và hiện đạt tổng doanh thu gần 14 tỷ đồng.

Hai vị trí còn lại trong tốp 5 thuộc về phim Việt Chị chị em em 3 và Bò sữa bay, với doanh thu cuối tuần lần lượt hơn 3,7 tỷ đồng và gần 2,7 tỷ đồng. Tổng doanh thu của hai phim hiện lần lượt đạt hơn 114 tỷ đồng và gần 18 tỷ đồng.

Tuần này, phòng vé Việt đón thêm phim Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn, với sự tham gia của Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành, Sally Hồng Anh và Khuyến Dương. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 20-11.

Phim hoạt hình Ma mút con vượt kỷ băng hà dự kiến khởi chiếu ngày 20-11. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh đó, khán giả có thêm lựa chọn từ các phim ngoại nhập như Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân và Ma mút con vượt kỷ băng hà.

Đáng chú ý, phim hoạt hình Ma mút con vượt kỷ băng hà có sự tham gia lồng tiếng của nhiều nghệ sĩ Việt như Phi Phụng, Hải Yến Idol, Sơn Trần, Huyền Chi, Hồ Tiến Đạt và Trần Vũ. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 20-11.

HẢI DUY