Người dân tham quan nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Sáng 24-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức cho người dân phường An Khánh và phường Cát Lái tham quan Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dự kiến vận hành năm 2027.

Hoạt động nhằm giúp người dân hiểu thêm về đóng góp của dự án đối với sự phát triển của TPHCM; cập nhật tiến độ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân trên địa bàn dự án về công tác vệ sinh môi trường.

Người dân tham quan trạm bơm đầu vào tại Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè sáng 24-10. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Ông Phạm Công Hòa, người dân phường Cát Lái, cho rằng việc xử lý nước thải sẽ góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe và an sinh của người dân. “Chúng tôi rất mong dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động”, ông Hòa chia sẻ.

Giếng sâu tại trạm bơm đầu vào. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại nhà máy ở phường Cát Lái, nhiều hạng mục như trạm bơm đầu vào, khu vực tách rác, bể lắng, nhà máy xử lý bùn, bể phản ứng sinh học màng di động, bể tiêu bùn… đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang lắp đặt thiết bị.

Người dân tham quan thiết bị mới tại nhà máy. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Ông Onyeka Nwokedi Uchefuna, Giám đốc An toàn của dự án, hướng dẫn người dân tham quan từng hạng mục, giới thiệu cách thu gom nước thải từ lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và các khu vực khác về nhà máy. Theo ông, nước thải trải qua các công đoạn tách rác, lắng, sau đó được xử lý bằng công nghệ sinh học, bảo đảm đạt chuẩn trước khi xả ra sông Sài Gòn.

Hạng mục giếng trạm bơm đầu vào đang được hoàn thiện. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Theo chủ đầu tư, tiến độ dự án hiện đạt khoảng 88%. Các gói thầu xây lắp cơ bản hoàn thành, công tác đấu nối đã sẵn sàng; chỉ còn gói thầu XL-02 (thiết kế, xây dựng và vận hành nhà máy) đang thi công. Gói thầu này phấn đấu hoàn thành lắp đặt thiết bị vào ngày 31-12, đưa nhà máy vào vận hành năm 2027.

Tòa nhà xử lý bùn đang được hoàn thiện. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè có công suất 480.000m³/ngày, lớn nhất TPHCM. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và các phường Cát Lái, Bình Trưng, An Khánh.

>> Một số hình ảnh của dự án:

Công nhân lắp đặt thiết bị dưới nắng. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Bể tiêu bùn của dự án. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Nhà máy nằm sát bờ sông Sài Gòn. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Công trường tấp nập thi công, chuẩn bị đưa nhà máy vào vận hành. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

KIÊN CƯỜNG