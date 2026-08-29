Cà Mau khởi công Công viên Ba hạt lúa

Sáng 29-8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công Công viên Ba hạt lúa tại xã Vĩnh Lợi (tỉnh Cà Mau), với tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại buổi khởi công

Công viên Ba hạt lúa được đầu tư trên diện tích gần 1,5 ha, gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công trình biểu tượng tôn vinh lúa nước. Biểu tượng Ba hạt lúa có tổng chiều cao đạt 24m, trong đó riêng phần 3 hạt lúa cao 18m. Lớp vỏ công trình được chế tác từ tấm sợi thủy tinh. Công trình do Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Nguồn vốn đầu tư biểu tượng Ba hạt lúa (không bao gồm công viên) khoảng 20 tỷ đồng, từ nguồn xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng, chia sẻ, Ba hạt lúa ngụ ý thể hiện 3 giai đoạn quan trọng nhất của mỗi chu kỳ sinh trưởng của cây lúa: hạt nảy mẫm, hạt ngậm sữa, hạt chín vàng.

Hình tượng ba hạt lúa vươn lên còn mang thông điệp về sự sống, sự tiếp nối và phát triển; thể hiện tính cần cù, bền bỉ, đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn xa của người dân Cà Mau trong thời kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời tặng bằng khen và hoa cho các nhà tài trợ xây dựng biểu tượng Ba hạt lúa

Khi hình thành, Công viên Ba hạt lúa trở thành điểm tham quan, trải nghiệm và "check-in" đặc sắc; là không gian giới thiệu, quảng bá văn hóa lúa nước, nông sản và đặc sản địa phương. Công viên còn là điểm kết nối quan trọng định hướng hình thành Cung đường di sản của tỉnh trong tương lai.

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