Đà Nẵng khởi công 3 hạng mục hơn 1.000 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Nam Thăng Bình

Ngày 29-8, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (TP Đà Nẵng) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình tổ chức Lễ khởi công xây dựng Khu nhà xưởng cho thuê, Nhà máy xử lý nước thải và Hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2 thuộc Dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, tại xã Thăng Điền và Thăng Trường.

Khu nhà xưởng cho thuê có quy mô khoảng 18 ha, vốn đầu tư 670 tỷ đồng

Theo đó, đơn vị đầu tư khởi công 3 hạng mục với tổng vốn đầu tư 1.098 tỷ đồng. Trong đó gồm: Khu nhà xưởng cho thuê có quy mô khoảng 18 ha, vốn đầu tư 670 tỷ đồng, nhà máy xử lý nước thải có công suất 4.200m³/ngày đêm, vốn đầu tư 160 tỷ đồng, hạ tầng kỹ thuật Phân kỳ 2 có quy mô khoảng 29,5 ha, vốn đầu tư 268 tỷ đồng.

Việc triển khai đồng bộ ba hạng mục sẽ tạo sự kết nối giữa không gian sản xuất, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý môi trường. Qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sớm đưa nhà máy vào hoạt động và góp phần thu hút các dự án sản xuất sạch, công nghệ cao, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các đại biểu ấn nút khởi công

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương sự ủng hộ tích cực của nhân dân hai xã Thăng Trường và Thăng Điền đã vì sự phát triển chung của thành phố mà sẵn sàng nhường đất, dời nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án. Thành phố cam kết sẽ chỉ đạo sát sao các cấp chính quyền và nhà đầu tư chăm lo tốt nhất công tác tái định cư, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, đảm bảo cuộc sống của bà con nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị nhà đầu tư tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ dự án và đảm bảo tiến độ, an toàn. Đồng thời xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp có công nghệ hiện đại, đóng góp giá trị tăng trưởng lớn và ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động tại vùng dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phát huy vai trò đầu mối, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tiếp tục chủ động rà soát, tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

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NGUYỄN CƯỜNG