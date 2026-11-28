Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án cải tạo, xây dựng Công viên văn hóa thể dục thể thao

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 29,4 tỷ đồng từ ngân sách, được triển khai trên khu đất công hiện hữu với tổng diện tích 8.971m². Sau khi tháo dỡ các công trình hiện trạng, toàn bộ khu đất sẽ được đầu tư xây dựng mới thành công viên văn hóa, thể dục thể thao.

Các hạng mục chính bao gồm: quảng trường trung tâm kết hợp hệ thống đường nội bộ; phân khu thư giãn, tập thể dục ngoài trời, khu vui chơi vận động dành riêng cho trẻ em; vỉa hè lối đi bộ có tích hợp dải dẫn hướng cho người khuyết tật, kết hợp bố trí vịnh đón trả khách và bãi đỗ xe.

Công trình được đầu tư trồng mới hệ thống cây xanh, thiết bị tập luyện thể thao, thiết bị vui chơi cho thiếu nhi, hệ thống ghế đá và khu vệ sinh công cộng, chiếu sáng nghệ thuật bằng công nghệ đèn LED...

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân; góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan và tạo điểm đến phục vụ các hoạt động văn hóa, du lịch tại địa phương.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng, công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu đã hoàn tất; thời gian thi công 10 tháng.

Do dự án được triển khai trên khu đất công hiện hữu nên không phát sinh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Hiện mặt bằng đã sẵn sàng bàn giao cho nhà thầu thi công.

KHÁNH CHI