Ngày 28-11, Đoàn công tác phường Phú Định (TPHCM) có chuyến làm việc tại tỉnh Tây Ninh để triển khai công tác xúc tiến thương mại Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Đinh Mùi năm 2027.

Theo đó, UBND phường Phú Định đã trao đổi với các lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghệ nhân, câu lạc bộ đờn ca tài tử tại xã Mỹ Lộc, xã Mỹ Lệ và xã Long Hựu (tỉnh Tây Ninh). Mục đích nhằm kết nối, xúc tiến thương mại, mời gọi tham gia giới thiệu các sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống tại Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Đinh Mùi 2027.

Ông Phạm Ngọc Muôn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Định (TPHCM), phát biểu tại buổi làm việc với xã Long Hựu (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Thông tin tại buổi làm việc, UBND phường Phú Định, cho biết, Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Đinh Mùi 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 22-1 đến ngày 4-2-2027 (nhằm từ ngày 15 đến 28 tháng Chạp) tại khu vực dọc các tuyến đường Bình Đông, Nguyễn Văn Của, Mạc Vân, bến Bình Đông và kênh Tàu Hủ.

Mục đích là kết nối giao thương, tôn vinh không gian văn hóa sông nước Nam bộ, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, hoa kiểng, trái cây tết, ẩm thực và các chương trình đờn ca tài tử. Dự kiến lễ khai mạc vào tối ngày 1-2 (nhằm 25 tháng Chạp).

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã Mỹ Lộc, Mỹ Lệ và Long Hựu cũng như các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và câu lạc bộ đờn ca tài tử đã trực tiếp trao đổi với ban tổ chức về công tác chuẩn bị và điều kiện tham gia. Các bên cũng tính đến các yêu cầu đặc thù về bảo quản thực phẩm, thiết bị làm lạnh cũng như lịch trình biểu diễn nghệ thuật.

Ông Bùi Trung Trực, Chủ tịch UBND phường Phú Định (TPHCM) thông tin về Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Đinh Mùi 2027. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo UBND phường Phú Định, việc kết nối với các xã Mỹ Lộc, Mỹ Lệ, Long Hựu của tỉnh Tây Ninh chính là góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, đưa hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm đặc trưng địa phương đến với đông đảo người dân TPHCM và du khách trong, ngoài nước.

Lãnh đạo phường Phú Định cũng lưu ý các đơn vị tham gia cần chú trọng bảo đảm chất lượng, nguồn gốc và tiêu chuẩn sản phẩm, thống nhất đầu mối để phối hợp thuận lợi, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lệ (tỉnh Tây Ninh) phát biểu tại buổi làm việc với phường Phú Định (TPHCM). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đồng thời, thống nhất với các bên để tiếp tục rà soát danh mục sản phẩm, phương án bố trí gian hàng và lịch trình phối hợp cụ thể trong thời gian tới nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Đinh Mùi 2027 tại phường Phú Định, TPHCM.

ĐÌNH DƯ