Với diện tích khoảng 300m², Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tu viện Long Hưng (phường Bình Tân, TPHCM) là địa chỉ sinh hoạt văn hóa, học tập của tăng ni, phật tử và người dân, góp phần lan tỏa tinh thần “Tốt đời, đẹp đạo”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 28-11, Tu viện Long Hưng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân và Hội Chữ thập đỏ phường Bình Tân (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đại biểu cắt băng ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tu viện Long Hưng

Tham dự có đồng chí Thạch Nghi Xuân, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Phạm Thị Ngọc Diệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tân.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tu viện Long Hưng được thiết kế trang trọng, gần gũi với nhiều hình ảnh, tư liệu, sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác và tư tưởng của Người về công tác dân tộc, tôn giáo. Ngoài ra còn có hệ thống mã QR giúp người dân, phật tử dễ dàng tiếp cận các phim tài liệu về Bác.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lê Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân nhấn mạnh, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở tôn giáo góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác vào đời sống, tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo.

Dịp này, lãnh đạo địa phương tặng nhiều đầu sách, làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ việc học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tu viện.

MẠNH THẮNG