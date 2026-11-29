Những ngày này, ở phường Tân Sơn Nhất, những chương trình nghệ thuật truyền thống phục vụ người dân diễn ra sôi nổi tại các khu dân cư. Việc mở thêm không gian biểu diễn đã giúp cho đờn ca tài tử Nam bộ, cải lương, ca múa nhạc dân tộc… đến gần hơn với công chúng.

Tăng thêm sức sáng tạo mới

Ngày Văn hóa Việt Nam vừa qua, tại một khu dân cư trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Nhất), một sân khấu tạm được dựng lên ngay sát khu chợ nhỏ. Chiều đến, khi tiếng nhạc, tiếng trống vang lên thì bên đây, các tiểu thương cũng vừa dọn hàng xong. Tay bưng tô cơm, vừa ăn, họ vừa được xem các nghệ sĩ cải lương diễn ngay trước hiên nhà mình.

Chương trình biểu diễn đờn ca tài tử tại phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) do nghệ sĩ Thanh Lựu tổ chức nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: THANH HIỆP

Xa xa, gia đình chú chạy xe ba gác chở các con đi học về. Cả nhà ngồi trên xe xem văn nghệ và vỗ tay cổ vũ các nghệ sĩ. Sân khấu có thể đơn giản, các nghệ sĩ cũng không quá rực rỡ nhưng lại mang đến cho bà con lao động những phút giây thư giãn, giải trí mộc mạc nhưng đậm nghĩa tình. Từ sân khấu gần gũi trên đã giúp những câu chuyện, làn điệu của nghệ thuật truyền thống có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống thường ngày.

Diễn viên cải lương trẻ Tấn Đạt chia sẻ: “Đến biểu diễn với bà con trong khu lao động với chúng tôi không đơn thuần chỉ là sự phục vụ. Được gặp gỡ, trao đổi, được biểu diễn ngay sát khán giả còn mang đến cho các nghệ sĩ trẻ chúng tôi những bài học kinh nghiệm quý báu. Với tôi, đó là các ca diễn mang tính tương tác, có thể vừa diễn, vừa trò chuyện với khán giả, đưa bà con cô bác cùng tham gia vào vở diễn”.

Có một điểm rất đặc biệt nữa ở những sân khấu cộng đồng như thế này là sự tham gia của chính các nghệ sĩ, diễn viên sinh sống tại địa phương. Họ vừa tham gia hỗ trợ công tác tổ chức biểu diễn, vừa diễn phụ họa và thú vị nhất là còn giới thiệu những bạn trẻ có năng khiếu, có chất nghệ sĩ tại địa phương để được làm quen với nghề.

Qua những lần tập luyện, biểu diễn với các nghệ sĩ chuyên nghiệp, các bạn trẻ trở thành lực lượng kế thừa, đóng góp cho các sân khấu cộng đồng tiếp theo. Thậm chí, một số bạn trẻ nhờ tiếp xúc trực tiếp với nghề, cũng bắt đầu những định hướng xa hơn.

Thắp sáng ngọn lửa đam mê

Người tổ chức hầu hết các chương trình nghệ thuật truyền thống, nhất là cải lương, trên địa bàn phường là nghệ sĩ Thanh Lựu - cái tên quen thuộc với sân khấu TPHCM. Anh là học trò của cố NSND Phùng Há và được nghệ sĩ Kim Hoàng, Như Mai trực tiếp chỉ dạy. Thanh Lựu cũng từng đoạt Huy chương vàng cuộc thi Giọng ca cải lương do Hội Sân khấu TPHCM trao tặng.

“Khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tâm nguyện lớn nhất của tôi là đưa cải lương đến với nhiều đối tượng khán giả, nhất là những người ít có dịp đến rạp. Thực hiện sân khấu cộng đồng ở khu dân cư chính là một trong những nỗ lực đó”, nghệ sĩ Thanh Lựu chia sẻ.

Nhiều người nghĩ ở đô thị hiện đại, loại hình giải trí rất nhiều, người dân ít còn quan tâm đến sân khấu truyền thống kiểu cộng đồng. Nhưng những buổi diễn chật khán giả đã cho thấy mỗi loại hình nghệ thuật, chỉ cần thực hiện bằng cả tấm lòng, khán giả sẽ luôn ủng hộ… Nghệ sĩ THANH LỰU

Tuy nhiên, làm sân khấu cộng đồng không đơn giản khi mà kinh phí tổ chức vốn luôn eo hẹp, khả năng mời các nghệ sĩ chuyên nghiệp bị hạn chế. Nghệ sĩ Thanh Lựu cho biết: “Tôi đã gắn bó sân khấu cộng đồng từ khi mới vào nghề, tham gia Đoàn xung kích Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đến các nơi biểu diễn. Tôi hiểu rằng để làm sân khấu cộng đồng, phải mang ý chí thắp sáng niềm đam mê nghệ thuật, phục vụ công chúng như một lời tri ân, một sự sẻ chia”.

Đó cũng là lý do nghệ sĩ Thanh Lựu cùng các đồng nghiệp, học trò bên cạnh việc xây dựng, tham gia biểu diễn còn tập trung vào việc truyền nghề cho thế hệ trẻ ngay tại địa phương. Tại đó, nghệ sĩ Thanh Lựu đã tuyển chọn những bạn trẻ yêu thích đờn ca tài tử Nam bộ, cải lương và ca múa nhạc dân tộc để chỉ dạy, huấn luyện.

Ý tưởng này cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ. Ban đầu, nghệ sĩ Thanh Lựu mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bạn trẻ tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nhưng sau đó anh đưa mô hình này về địa phương để tạo thuận lợi cho người học. Sau một thời gian tập luyện, các “nghệ sĩ mới” sẽ được lên sàn diễn trong các chương trình tại khu dân cư vào các dịp lễ hội để tập làm quen, dần trưởng thành.

Từ môi trường sân khấu này, không ít người trẻ đã bước lên con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp, tham gia các cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng. Một số bước đầu đã tạo được dấu ấn riêng như: Tấn Đạt, Thành Trường, Trung Dũng, Quốc Dũng, Thúy Trang, Yến Khoa, Tấn Xuyên, Hoài Phương…

Đợt biểu diễn vừa qua, những “ngôi sao địa phương” một thời giờ lại về hát trước bà con. Mọi người vẫn nhớ, vẫn yêu cầu họ hát những bài vọng cổ trước đây hay hát như: Vườn tiêu quê mẹ, Em bé quê, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây hay các trích đoạn: Bão táp Nguyên Phong, Bên cầu dệt lụa…

Những tiết mục tuy dàn dựng giản dị, nhưng đã đưa tiếng đờn lời ca đến với khán giả trong không gian thân tình.

THANH HIỆP