Tại hội nghị “Ngày thứ Bảy lắng nghe người dân nói” sáng 28-11, cán bộ, hội viên, đoàn viên xã Long Hải (TPHCM) phản ánh tình trạng ngập úng cục bộ, đề nghị xã nâng cấp hệ thống thoát nước và kiểm soát rác thải từ hoạt động du lịch ven biển.

Hội nghị “Ngày thứ Bảy lắng nghe người dân nói” tại xã Long Hải, sáng 28-11

Hội nghị “Ngày thứ Bảy lắng nghe người dân nói” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải tổ chức. Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã, cùng bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phó Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, đồng chủ trì.

Tại hội nghị, liên quan vấn đề sinh kế của người dân vùng biển, các đại biểu đề nghị địa phương thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến thủy sản, đồng thời xây dựng liên kết từ khâu khai thác đến tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Nhiều ý kiến đề nghị nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, tăng cường hỗ trợ người cao tuổi và người ít sử dụng công nghệ khi thực hiện các thủ tục trực tuyến.

Các đại biểu cũng kiến nghị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ.

Đại diện Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân xã cho biết, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, một số chi hội gặp khó khăn trong duy trì hoạt động. Hội viên đề nghị xã và ban điều hành các ấp phối hợp hỗ trợ kinh phí cho các chi hội.

Đại diện Hội Cựu chiến binh góp ý kiến tại hội nghị

Trao đổi với người dân, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết, đến nay xã đã hoàn thành 28/30 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hai nhiệm vụ còn lại là thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

Chủ tịch UBND xã Long Hải cũng nhìn nhận một số vấn đề người dân quan tâm thời gian qua vẫn còn chậm được giải quyết.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực tiếp giải đáp các kiến nghị của người dân. Với những nội dung cần xác minh thêm hoặc liên quan thẩm quyền của cơ quan khác, lãnh đạo xã ghi nhận để chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, đề xuất hướng xử lý.

NGUYỄN NAM