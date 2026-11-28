Ngày 28-11, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp UBND đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển và triển lãm tranh, mô hình tái chế năm 2026 với chủ đề “Biển xanh Côn đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường biển Côn Đảo. Trong đó, trọng tâm là hoạt động nuôi cấy, phục hồi rạn san hô dưới biển và làm sạch bãi biển.

Đại biểu và đông đảo người dân tham dự chương trình. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi, nhấn mạnh Côn Đảo không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và di sản lịch sử vô giá, mà còn là vùng kinh tế biển chiến lược của TPHCM, sở hữu hệ sinh thái biển phong phú với những rạn san hô rực rỡ sắc màu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, áp lực từ rác thải nhựa đại dương, hệ sinh thái biển Côn Đảo đang đối mặt với nhiều tổn thương và thách thức nghiêm trọng.

Trước thực trạng đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp với đặc khu Côn Đảo và các đơn vị tổ chức chương trình phát động năm 2026, nhằm phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường.

Đại biểu và người dân trải nghiệm khu vực làm móc khóa hình rùa Côn Đảo từ nhựa tái chế.

﻿ Ảnh: CẨM NƯƠNG

Điểm nhấn của chương trình là sự kết nối giữa sức lan tỏa của văn hóa - nghệ thuật với những hành động bảo tồn thực chất; chú trọng giáo dục trải nghiệm trực quan cho thế hệ trẻ.

Các mô hình sinh vật biển được sáng tạo từ vật liệu tái chế. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Chương trình được triển khai thành hai nhóm hoạt động. Nhóm thứ nhất tham gia làm sạch môi trường biển, giữ gìn cảnh quan và hệ sinh thái biển tại khu vực bãi biển vịnh Côn Sơn, trước cổng UBND đặc khu Côn Đảo.

Các đại biểu và người dân tham quan triển lãm. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Nhóm thứ hai tham gia hoạt động nuôi trồng và phục hồi rạn san hô với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang...

Đoàn viên tham gia làm sạch môi trường biển Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tại chương trình có hoạt động triển lãm, giới thiệu khoảng 150 tác phẩm ảnh về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và đời sống cư dân vùng biển; trưng bày những mô hình sinh vật biển được sáng tạo từ vật liệu rác thải thu gom từ môi trường biển. Các mô hình tái hiện hệ sinh thái biển đảo trước những tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, qua đó truyền tải thông điệp về tái sử dụng vật liệu, giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ sự sống của đại dương. Hoa hậu H’Hen Niê, Nguyễn Phương Khánh và Nguyễn Thanh Thảo giao lưu, lan tỏa thông điệp sống xanh. Ảnh: CẨM NƯƠNG Chương trình có sự tham gia giao lưu của Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh và Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo.

CẨM NƯƠNG - MẠNH THẮNG