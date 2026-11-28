Ngày 28-11, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Ngày hội Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng.

Các em học sinh thích thú khi được tương tác cùng những chú robot tại ngày hội

Phát biểu khai mạc ngày hội, bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà phải được đo lường bằng sự hài lòng và mức độ thuận tiện thực chất của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận phương thức giao dịch hiện đại; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng để người dân tự bảo vệ trước những rủi ro trên không gian mạng.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường tri ân các đơn vị đồng hành cùng ngày hội

Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng đề nghị các phòng, ban, đơn vị, trường học và Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ người dân; khuyến khích hộ kinh doanh, người dân và học sinh tích cực tham gia trải nghiệm, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng cộng đồng số văn minh, an toàn.

Tại ngày hội, người dân, hộ kinh doanh cùng các em học sinh được tham gia 6 không gian trải nghiệm số, gồm: Chính quyền số - dịch vụ công trong tầm tay; Định danh số - VNeID - sổ sức khỏe điện tử; Hộ kinh doanh số và tiện ích dịch vụ thiết yếu; Đảng viên số; Ngân hàng số và dịch vụ tài chính thông minh; Trải nghiệm STEM - khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Người dân có những trải nghiệm lý thú tại ngày hội

Tại các không gian trên, người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, cài đặt sổ sức khỏe điện tử, sử dụng các ứng dụng thuế, bảo hiểm xã hội, điện, nước và trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đơn vị viễn thông cũng hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao, nâng cấp SIM 4G và cấp chữ ký số cá nhân miễn phí…

Người dân trải nghiệm tại các không gian số

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra tọa đàm với chuyên đề “AI cho mọi người”. Nội dung tọa đàm đề cập đến chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, chữ ký số cá nhân, bảo vệ tài sản trí tuệ; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo mật tài khoản và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Điểm nhấn của ngày hội là Cuộc thi lắp ráp và điều khiển Robotics với sự tham gia của học sinh cấp tiểu học và THCS. Các đội tranh tài ở hai nội dung: điều khiển robot với chủ đề “Robot trồng cây/Phủ xanh sa bàn” và lập trình tự động với chủ đề “Giải cứu động vật trong cháy rừng”.

Khu vực Robotics thu hút đông đảo học sinh tham gia

Bế mạc ngày hội, ban tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi lắp ráp và điều khiển Robotics, đồng thời khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

KHÁNH CHI