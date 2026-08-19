Nhiều trải nghiệm mới hút khách dịp Quốc khánh 2-9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày, nhiều địa phương, khu, điểm du lịch chuẩn bị các chương trình văn hóa, vui chơi, giải trí phục vụ du khách.

Tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 81 năm Quốc khánh, triển lãm “Ngàn năm di sản” diễn ra từ ngày 8-8 đến 25-9. Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” từ ngày 19-8 đến 5-9, tôn vinh sự hy sinh của lực lượng Công an nhân dân và các chiến sĩ cách mạng.

Triển lãm “Ngàn năm di sản” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh VMQTG

Tối 19-8, 6 đơn vị nghệ thuật thuộc Sở VH-TT-DL Hà Nội tổ chức biểu diễn tại các xã, phường, với nội dung về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, quê hương, đất nước và Thủ đô.

Tại Quảng Ninh, khu vực Ngọn Hải Đăng ở Bãi Cháy tổ chức nhiều hoạt động giải trí về đêm, trong đó có show 3D mapping “Thương cảng phồn hoa” lúc 21 giờ hàng ngày và trình diễn pháo hoa nghệ thuật lúc 22 giờ; riêng từ thứ sáu đến chủ nhật có thêm suất lúc 20 giờ 45 phút.

Các khu vui chơi tại Hạ Long cũng chuẩn bị chương trình phục vụ du khách, trong đó có vé combo tham quan 3 công viên trong 2 ngày liên tiếp.

Tại Đà Nẵng, theo Traveloka, lượng đặt vé tham quan Sun World Ba Na Hills dịp Quốc khánh tăng 132% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu du lịch tổ chức không gian cờ hoa, Cầu Vàng được trang trí với hàng trăm lá Quốc kỳ cùng các chương trình nghệ thuật, vui chơi. Tuyến xe buýt miễn phí đưa đón du khách từ trung tâm Đà Nẵng lên Bà Nà cũng được triển khai.

Cờ hoa được trang trí rực rỡ trên Cầu Vàng (Đà Nẵng) trong dịp 2-9. Ảnh HÀ SUN

Tại Sa Pa (Lào Cai), Lễ hội Thổ cẩm lần đầu được tổ chức tại Bản Mây từ ngày 22-8 đến 6-9 với chủ đề “Mùa vàng ươm sắc thổ cẩm - Sắc vàng trải miền hoa vải”. Các hoạt động tái hiện nghề trồng bông, se lanh, dệt vải, thêu thổ cẩm được tổ chức cùng chương trình nghệ thuật và trò chơi dân gian.

Ngày 2-9, lễ thượng cờ diễn ra trên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m. Dịp này, thung lũng Mường Hoa bước vào mùa lúa chín, ruộng bậc thang chuyển vàng, trong khi đồi hoa xác pháo khoe sắc giữa núi rừng Tây Bắc.

Lễ thượng cờ diễn ra trên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m sẽ diễn ra vào ngày 2-9. Ảnh HÀ SUN

Để bảo đảm an toàn cho du khách dịp lễ, các địa phương được yêu cầu kiểm soát giá dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông; chủ động phân luồng, điều tiết khách, duy trì đường dây nóng và xử lý tình trạng chèo kéo, ép giá, nâng giá dịch vụ.

VĨNH XUÂN