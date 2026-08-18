Những điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh

Theo Agoda, dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú áp dụng cho thời gian lưu trú từ ngày 28-8 đến 2-9 cho thấy, Đà Nẵng là điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Lễ Quốc khánh 2-9.
Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29-8 đến 2-9, tạo điều kiện để du khách thực hiện những chuyến đi dài ngày hơn. Trong nhóm 10 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất, các điểm đến biển, đảo và vịnh chiếm 6 vị trí, gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc và Hạ Long. Điều này cho thấy sức hút của du lịch biển trong kỳ nghỉ cuối hè.
Đà Lạt đứng thứ ba và là điểm đến cao nguyên có thứ hạng cao nhất. Với khí hậu mát mẻ, cảnh quan và không gian nghỉ dưỡng đặc trưng, thành phố này là lựa chọn phù hợp với du khách muốn tránh thời tiết nóng cuối mùa hè. TPHCM đứng thứ 5, Hà Nội thứ 7 và Huế thứ 8 trong bảng xếp hạng.
Thị trường du lịch dịp 2-9 được đánh giá có triển vọng tích cực. Nhu cầu vẫn hiện hữu, song khách hàng đang chi tiêu có chọn lọc hơn, đặt dịch vụ muộn hơn và yêu cầu cao hơn về chất lượng cũng như tính minh bạch của sản phẩm.
Với thị trường nội địa, kỳ nghỉ kéo dài sẽ hỗ trợ các tuyến 3-5 ngày, tạo cơ hội cho những điểm đến có khả năng kết nối thuận tiện bằng đường bay, đường bộ và đường sắt. Sức mua dự kiến tập trung vào các sản phẩm có giá hợp lý, lịch trình rõ ràng và mang lại nhiều giá trị trải nghiệm.