Những chiếc máy tính nối dài tri thức nơi đảo xa

Từ những phòng máy tính được trao tặng tại Côn Đảo, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Đại Dương (Tin học Đại Dương) không chỉ mang công nghệ đến gần hơn với giáo viên, học sinh mà còn đồng hành hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng thiết bị. Sự chung tay ấy góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ số, mở thêm cơ hội học tập và nối dài hành trình tri thức cho học sinh nơi đảo xa.

Giáo viên và học sinh Trường Mần non Hướng Dương phấn khởi vì có máy tính hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập.

Từ phòng máy nhỏ đến cơ hội lớn

Đối với giáo viên, học sinh ở trung tâm thành phố, việc trang bị máy tính phục vụ giảng dạy và học tập có thể không quá khó khăn. Thế nhưng, tại Đặc khu Côn Đảo, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, một phòng máy tính đầy đủ trang thiết bị vẫn là niềm mong mỏi của nhiều thầy cô và học trò. Từ sự kết nối của cơ quan báo chí, ngành giáo dục và sự chung tay của doanh nghiệp, đặc biệt là Tin học Đại Dương, những phòng máy tính khang trang dần được hình thành mở thêm cơ hội để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, học sinh tiếp cận tri thức và từng bước hòa nhịp với tiến trình chuyển đổi số.

Là một trong những ngôi trường được trao tặng phòng máy tính mới đây, Trường Mầm non Hướng Dương đã có thêm điều kiện đưa công nghệ số đến gần hơn với giáo viên và học sinh từng bước đặt nền móng cho việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non tại Côn Đảo.

Ông Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Tin học Đại Dương trao tặng phòng máy tính cho Trường Mần non Hướng Dương.

Đối với bậc mầm non, phòng máy tính giúp mở rộng không gian trải nghiệm của trẻ thông qua hình ảnh, âm thanh và các hoạt động khám phá phù hợp với lứa tuổi. Công nghệ được sử dụng như công cụ hỗ trợ, giúp bài học trực quan, sinh động hơn, đồng thời vẫn bảo đảm trẻ phát triển thông qua trải nghiệm, vận động và tương tác trực tiếp, đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình phát triển kỹ năng trong tương lai. Với giáo viên, việc có thêm thiết bị phù hợp hỗ trợ cho việc tham gia các buổi tập huấn công nghệ, soạn bài giảng, xây dựng học liệu số, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Không chỉ được trao tặng phòng máy tính, Trường Mầm non Hướng Dương còn được Tin học Đại Dương tiếp tục hỗ trợ trong quá trình vận hành, khai thác phòng học số, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để phát huy hiệu quả phòng máy.

Ông Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Tin học Đại Dương, cho biết việc lựa chọn thiết bị xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm tính phù hợp và thuận tiện khi sử dụng. Đặc biệt, với môi trường mầm non, việc ứng dụng công nghệ cần gắn với đặc điểm phát triển của trẻ, phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp.

Bốn trường học được “tiếp sức”

Tính đến nay, ngoài Trường Mần non Hướng Dương được tặng phòng máy tính, Tin học Đại Dương đã hỗ trợ miễn phí cải tạo, nâng cấp phòng máy tính 3 trường học tại Côn Đảo, gồm THPT Võ Thị Sáu, THCS Lê Hồng Phong, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với ngành giáo dục, việc bổ sung thiết bị cần đi cùng với nâng cao năng lực sử dụng công nghệ. Máy tính có thể hỗ trợ giáo viên trong quá trình chuẩn bị, tổ chức hoạt động giáo dục và tiếp cận nguồn học liệu; đồng thời, khi được sử dụng đúng cách, công nghệ cũng có thể giúp học sinh từng bước hình thành kỹ năng số.

Phòng máy tính khang trang, giúp học sinh từng bước hình thành kỹ năng số.

Với trẻ em ở địa bàn hải đảo, những cơ hội ấy càng cần được vun đắp từ sự phối hợp giữa nhà trường, ngành giáo dục, cơ quan báo chí và doanh nghiệp. Mỗi nguồn lực được kết nối đúng nhu cầu sẽ góp phần tạo thêm điều kiện để các em được học tập, phát triển và tiếp cận những tiến bộ của xã hội.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, ông Trần Nguyên Hãn, cho biết Tin học Đại Dương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ trường học, ưu tiên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Hành trình ấy không chỉ hướng đến việc trao tặng thêm thiết bị, mà còn đặt ra yêu cầu làm sao để mỗi món quà được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả và mang lại giá trị lâu dài cho người thụ hưởng.

BOX:

Chương trình trao tặng phòng máy tính cho các trường học tại Côn Đảo rất ý nghĩa. Thời gian tới, Tin học Đại Dương sẽ tiếp tục triển khai và đồng hành cùng nhiều hoạt động hỗ trợ nhà trường, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó, doanh nghiệp mong muốn góp phần đưa công nghệ, các giải pháp số đến gần hơn với giáo viên và học sinh, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện tiếp cận giáo dục số, đồng thời lan tỏa hiệu quả của chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Ông Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Tin học Đại Dương

HỒ TRINH