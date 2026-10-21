Trường học thắt chặt các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh

Trước các nguy cơ mất an toàn trường học xảy ra trong thời gian gần đây, trường học trên địa bàn TPHCM đã tuyên tuyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp phụ huynh và học sinh nâng cao kỹ năng cảnh giác, biết nhận diện nguy cơ mất an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Rạng Đông (phường Bình Thạnh) tham gia sinh hoạt chuyên đề giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh

Phòng, chống bạo lực từ ảnh hưởng của môi trường mạng

Sáng 21-10, Trường THCS Rạng Đông (phường Bình Thạnh) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề ở sân trường với chủ đề giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh.

Thầy Lê Hữu Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Rạng Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh, tràn đầy yêu thương. Đồng thời, thầy Hữu Thanh khuyến khích học sinh tôn trọng sự khác biệt, ứng xử văn minh, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Tại buổi sinh hoạt, học sinh được tiếp cận những góc nhìn đa dạng về thực trạng bạo lực học đường hiện nay, qua đó giúp các em nhận thức được hậu quả của bạo lực học đường, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc ngăn chặn hành vi tiêu cực thông qua việc chủ động lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô khi phát hiện dấu hiệu của bạo lực hoặc bắt nạt.

Nâng cao phối hợp nhà trường - gia đình

Đầu tuần qua, Trường Tiểu học Phước Bình (phường Phước Long) gửi thông báo cho phụ huynh học sinh toàn trường về việc phối hợp đón học sinh sau giờ tan học.

Thông báo của Trường Tiểu học Phước Bình (phường Phước Long) về việc phối hợp đón học sinh sau giờ tan học.

Theo đó, nhà trường đề nghị phụ huynh đón con đúng thời gian quy định, trường hợp đón trễ cần thông báo giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ.

"Phụ huynh nhắc con không tự ý ra cổng trường, không đi theo người lạ và chờ phụ huynh tại khu vực quy định. Phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian đón con đúng giờ tan học, không để con chờ đợi lâu ở sân trường", thông báo của trường nêu.

Tương tự, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội) nhấn mạnh trong thông báo gửi phụ huynh học sinh: "An toàn của các con là ưu tiên hàng đầu. Sau giờ tan học, chỉ một khoảng thời gian chờ đợi thiếu sự giám sát cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro không mong muốn. Nhà trường và giáo viên luôn nỗ lực bảo vệ học sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình; rất mong mỗi phụ huynh cùng nâng cao ý thức, chủ động đón con đúng giờ và phối hợp chặt chẽ với giáo viên".

Thông báo của Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo (phường Xuân Hòa) gửi phụ huynh học sinh

Thông báo của Trường Tiểu học Chi Lăng cũng khẳng định: "Đón con đúng giờ là yêu thương bằng hành động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường chính là lá chắn an toàn, giúp các con luôn được bảo vệ trên mỗi hành trình đến trường và trở về nhà. Một chút chủ động của cha mẹ - Một ngày bình an của con"

Riêng với Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo (phường Xuân Hòa), nhà trường mong muốn phụ huynh phối hợp nhắc nhở học sinh về một hành vi để đảm bả an toàn cho các em như: không chạy nhảy quá đà; không đùa giỡn, xô đẩy; không leo trèo; không chạy nhảy ở cầu thang.

THU TÂM