Bàn cách đưa Gia Lai vào bản đồ du lịch quốc tế của Việt Nam

Ngày 16-8, UBND tỉnh Gia Lai cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Diễn đàn Lữ hành quốc tế 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới”.

Diễn đàn tập trung trao đổi xu hướng thị trường khách quốc tế, vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong xây dựng sản phẩm, tổ chức dòng khách inbound và liên kết giữa hàng không, lữ hành với điểm đến. Các đại biểu cũng bàn giải pháp đưa Gia Lai vào bản đồ sản phẩm du lịch quốc tế của Việt Nam.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự sự kiện

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, cho rằng tăng trưởng du lịch không chỉ đo bằng số lượng khách mà cần chú trọng chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và khả năng quay trở lại. Doanh nghiệp lữ hành giữ vai trò cầu nối giữa thị trường và điểm đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ, vấn đề quan trọng hiện nay là biến tiềm năng thành sản phẩm hấp dẫn thị trường, biến kết nối doanh nghiệp thành dòng khách lâu dài. Gia Lai có lợi thế với biển Quy Nhơn và đại ngàn Tây nguyên, tạo điều kiện hình thành các hành trình kết hợp biển, văn hóa, thiên nhiên và cao nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại sự kiện

Tuy nhiên, tiềm năng chưa đồng nghĩa với sản phẩm và sản phẩm chưa đồng nghĩa với dòng khách ổn định. Bảy tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 10,55 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 148.000 lượt, tổng thu gần 23.000 tỷ đồng. Lượng khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Nhiều loại hình, tour du lịch biển cao cấp đang phát triển ở Quy Nhơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng tỉnh cần chuyển tài nguyên thành sản phẩm, xây dựng các hành trình liên vùng, nhất là tuyến biển - cao nguyên, lấy thị trường làm trung tâm và tăng cường kết nối hàng không, giao thông, dịch vụ. Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” phải trở thành điểm khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới, tạo thêm sản phẩm, thị trường và dòng khách quốc tế ổn định…

NGỌC OAI