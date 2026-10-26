"Nóng" phát triển vũ khí siêu thanh

Ông Park Jong-seung, nguyên Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD), mới đây thông báo vũ khí lượn siêu thanh (HGV) do nước này tự phát triển có thể được đưa vào hoạt động trong vòng 3-4 năm tới, sau khi hoàn tất thử nghiệm và tối ưu hóa hiệu năng.

Khẳng định năng lực quốc phòng

Theo ông Park Jong-seung, vụ phóng thử HGV vừa qua đánh dấu bước tiến Hàn Quốc đạt được khi làm chủ công nghệ cốt lõi của vũ khí siêu thanh.

Phương tiện này có thể bay với tốc độ trên Mach 5 (nhanh ít nhất gấp năm lần tốc độ âm thanh, tương đương hơn 6.100km/giờ), thay đổi độ cao và quỹ đạo linh hoạt, gây khó khăn cho các hệ thống phòng không và đánh chặn tên lửa.

Vụ phóng thử phương tiện lượn siêu thanh của Hàn Quốc. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG HÀN QUỐC

Hàn Quốc phóng thử HGV ngày 8-10, chỉ ít ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa siêu thanh có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Bình Nhưỡng cho biết cách thức bay của tên lửa “giống như sóng” khiến Hàn Quốc và Nhật Bản khó theo dõi.

Theo Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), việc Seoul công bố thử nghiệm HGV được xem là một động thái phô diễn năng lực răn đe của nước này đối với Triều Tiên.

Giáo sư Heon Joo Jung của Đại học Yonsei (Hàn Quốc) nhận định, việc Seoul công khai thông tin về cuộc thử nghiệm cũng để thông báo cho cả công chúng Hàn Quốc và cảnh báo các nước láng giềng, rằng "Hàn Quốc có nhiều lựa chọn vũ khí và nước này sẽ khó bị tấn công hơn”.

Trong khi đó, ông Yang Moo-jin, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, e ngại việc cả Seoul và Bình Nhưỡng đều theo đuổi vũ khí siêu thanh có nguy cơ làm leo thang chạy đua vũ trang trên bán đảo Triều Tiên.

Còn nhiều ẩn số

Báo 20 Minutes (Pháp) dẫn lời ông Etienne Marcuz, chuyên gia phân tích cấp cao về vũ khí tại Viện Nghiên cứu chiến lược Pháp nhận định, Trung Quốc được đánh giá là quốc gia có chương trình vũ khí siêu thanh triển khai rộng rãi nhất, tiêu biểu là tên lửa DF-17, được đưa vào hoạt động từ các năm 2019-2020.

Theo Tạp chí Khoa học Futura (Pháp), loại tên lửa này đại diện cho thế hệ vũ khí mới không phải với ưu thế về tốc độ, mà về tính khó đoán định.

Ông Etienne Marcuz cũng cho hay, Nga tuyên bố sở hữu nhiều hệ thống siêu thanh gồm tên lửa hành trình Zircon, tên lửa đạn đạo không đối không Kinzhal và phương tiện lượn siêu thanh Avangard.

Theo chuyên gia này, các tên lửa Zircon và Kinzhal giống tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động hơn. Tuy nhiên, Avangard còn nhiều bí ẩn bởi Nga chưa từng công khai chứng minh hiệu năng của loại vũ khí này.

Iran cũng tuyên bố sở hữu tên lửa siêu thanh Fattah, nhưng nhiều chuyên gia phương Tây đánh giá đây có thể chỉ là tên lửa đạn đạo cơ động đạt tốc độ siêu thanh, chứ chưa đủ bằng chứng để xác nhận là phương tiện lượn siêu thanh thực thụ có khả năng duy trì Mach 5 trong suốt hành trình.

Chưa thể xác định Triều Tiên đã làm chủ công nghệ siêu thanh hay đang trong giai đoạn phát triển, nhưng Bình Nhưỡng đang quyết tâm dồn sức nghiên cứu và phát triển công nghệ này.

Mỹ, một trong những nước có chương trình vũ khí siêu thanh tiên tiến nhất, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và triển khai ban đầu. Washington đang đưa vào trang bị hệ thống Dark Eagle của lục quân, một tên lửa đất đối đất mang đầu lượn siêu thanh, với tầm bắn gần 2.800km.

Pháp cũng thuộc nhóm rất nhỏ các quốc gia đang phát triển vũ khí siêu thanh. Nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa lượn siêu thanh V-Max, đồng thời đang phát triển tên lửa ASN4G có thể mang đầu đạn hạt nhân phóng từ máy bay, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2035.

Dù cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh có vẻ đang nóng lên, Tạp chí Khoa học Futura lưu ý cần thận trọng với những thông tin hiện có. Theo Futura, phần lớn thông tin về những vũ khí này chỉ đến từ các tuyên bố chính thức và những hình ảnh hiếm hoi từ truyền thông, trong khi các đặc tính then chốt như độ chính xác của hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối hay tín hiệu radar, hồng ngoại vẫn được giữ bí mật. Xét về mặt kỹ thuật, các tên lửa này vẫn tồn tại những điểm yếu. Tốc độ bay cực cao tạo plasma và nhiệt lượng lớn do ma sát với khí quyển, có thể làm tên lửa dễ bị vệ tinh hoặc cảm biến hồng ngoại phát hiện. Tuy nhiên, mức độ dễ bị phát hiện và đánh chặn còn phụ thuộc vào thiết kế, độ cao, quỹ đạo và năng lực phòng thủ. Tạp chí Khoa học Futura nhấn mạnh hiệu quả của các hệ thống tên lửa siêu thanh trong điều kiện tác chiến thực tế vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ.

MINH CHÂU tổng hợp