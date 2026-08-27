Sở GD-ĐT TPHCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo phòng ban, hiệu trưởng các trường

Sáng 27-8, Sở GD-ĐT TPHCM trao các quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý đối với các phòng, ban trực thuộc Sở GD-ĐT và hiệu trưởng các đơn vị trường học.

Sở GD-ĐT TPHCM trao các quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý đối với các phòng, ban trực thuộc Sở GD-ĐT và hiệu trưởng các đơn vị trường học

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý đối với các phòng, ban trực thuộc Sở GD-ĐT và hiệu trưởng các đơn vị trường học.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM.

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD-ĐT TPHCM.

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GD-ĐT TPHCM giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa.

Dịp này, Sở GD-ĐT TPHCM cũng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học.

Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie.

Bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Loa (phường Đức Nhuận) giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng.

Tại lễ trao quyết định, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ xuất phát từ yêu cầu, quy định của công tác cán bộ và yêu cầu công việc. Qua quá trình theo dõi hoạt động, đánh giá hiệu quả công việc của các vị trí cán bộ chủ chốt, Ban giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM xem xét điều động, bổ nhiệm các vị trí cán bộ phù hợp.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại lễ trao quyết định

"Ngành giáo dục cần có thêm làn gió mới, suy nghĩ mới, con người mới, tư duy mới để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của công việc. Việc điều động, bổ nhiệm tạo điều kiện cho cán bộ được thử thách ở các môi trường khác nhau, thể hiện khả năng thích nghi trong công việc, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các cán bộ, viên chức ở các trường học cơ hội phát triển", Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cán bộ quản lý tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình bàn giao công việc, cán bộ, viên chức cần chia sẻ kinh nghiệm, phương thức vận hành nhằm phát huy hiệu quả công việc, đóng góp vào sự phát triển chung của giáo dục thành phố.

Ông Hồ Tấn Minh, nguyên Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Tấn Minh, nguyên Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cam kết cùng tập thể xây dựng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thành trường chuyên trọng điểm trong khu vực và quốc tế.

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