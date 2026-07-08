TPHCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chiều 8-7, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì lễ trao quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và trao các quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TPHCM Hà Thị Hồng Hải công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM.

﻿Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Đảng bộ Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Dương, với 254 đảng viên.

Đồng thời, công bố quyết định chỉ định 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

﻿ Đồng chí Nguyễn Anh Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 4 đồng chí.

Dịp này, quyết định chỉ định bổ sung 3 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nhiệm kỳ 2025-2030 cũng được công bố.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Ảnh: VIỆT DŨNG





Tiếp đó, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam công bố các quyết định cán bộ của UBND TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Tịnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TPHCM trước khi hợp nhất, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.

Đồng chí Trần Giàu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Các đồng chí Nguyễn Minh Khánh, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Công Danh, cùng là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Đồng chí Dương Thành Công, Phó Trưởng Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM trước sắp xếp, giữ chức Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND TPHCM cũng quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thiên Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TPHCM trước khi hợp nhất, đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM để bố trí công tác theo quy định.

Đồng chí Trần Văn Út, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương trực thuộc UBND TPHCM trước khi hợp nhất, đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM để bố trí công tác theo quy định.

Đồng chí Trương Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM trước sắp xếp, đến nhận công tác tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Trưởng Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM trước sắp xếp, đến nhận công tác tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận để thực hiện công tác cán bộ.

Đồng chí Vương Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM trước sắp xếp, đến nhận công tác tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên để thực hiện công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng chí đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CẨM TUYẾT