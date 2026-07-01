TPHCM trao quyết định nhân sự Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM

Ngày 1-7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Dự hội nghị, về phía cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Lãnh đạo TPHCM dự hội nghị có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn; lãnh đạo Sở VH-TT, Sở Nội vụ; Ban Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc trao quyết định đến Ban Biên tập Báo SGGP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM giữ chức Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định bổ nhiệm đến Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định bổ nhiệm 9 đồng chí giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo SGGP gồm: Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM; Dương Văn Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM; Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ.

Theo danh sách Ban Thường vụ Thành ủy công bố chiều nay, 1-7, Ban Biên tập Báo SGGP gồm:

* Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định bổ nhiệm Ban Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong trao quyết định đến Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, bổ nhiệm đồng chí Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TPHCM giữ chức Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Đồng thời bổ nhiệm 8 đồng chí giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, gồm: Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; Đinh Minh Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; Tạ Thị Nam Hồng, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM; Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM; Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM; Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch Thành phố.

* Tiếp đó, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM bổ nhiệm lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định đến lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, bổ nhiệm đồng chí Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM gồm: Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Diệp Bửu Chi, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Trương Thanh Phong, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn.

Trước đó, ngày 20-6, Thành ủy TPHCM cũng đã công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM có 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng; Báo điện tử Tuổi Trẻ; Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư - Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố; Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động. Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, phụ trách điều hành Hội đồng Biên tập cho đến khi có Chủ tịch Hội đồng Biên tập; Cao Anh Minh, Trần Xuân Toàn, Tô Đình Tuân.

THU HƯỜNG