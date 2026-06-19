Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định đến nhiều cán bộ

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tấn Phát và quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Đồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao các quyết định thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 19-6-2026, đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cảm ơn và đánh giá cao sự cống hiến tâm sức, trí tuệ của hai đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và Phạm Minh Mẫn đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng đến các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu; Phạm Minh Mẫn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được mong các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bài học tích lũy được trong quá trình công tác để truyền lửa cho thế hệ sau; tiếp tục là đảng viên gương mẫu, giúp địa phương trong giai đoạn tới.

Gửi lời chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn các đồng chí sớm tập trung cho công việc trên cương vị mới.

Về tân Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, nhiệm vụ mới rất nặng nề. Theo đồng chí, thời gian qua, ngành giáo dục đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc quan trọng chưa thực hiện xong. Với cương vị mới, Chủ tịch UBND TPHCM mong đồng chí Nguyễn Tấn Phát sớm tiếp cận công việc và đơn vị mới, tiếp tục giữ gìn truyền thống ngành, sớm hoàn thiện những công việc còn tồn đọng.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Thành phố với ngành giáo dục trong suốt thời gian qua. Đề cập một số khó khăn sau sáp nhập, đặc biệt là tình trạng thiếu trường lớp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu mong muốn lãnh đạo thành phố, các sở ngành tiếp tục ủng hộ để Sở GD-ĐT TPHCM đạt những thành tựu trong thời gian tới.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tấn Phát bày tỏ, đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách lớn. Đồng chí cam kết sẽ cố gắng trau dồi kinh nghiệm, phát huy tối đa năng lực, sở trường, có những đề xuất để thành phố hỗ trợ đảm bảo trường lớp, tạo điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên chất lượng. Đặc biệt, đề xuất các giải pháp để bảo đảm chất lượng giáo dục ở các địa bàn xa khu vực trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Thuận (trước đây), nay là tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, đồng chí Nguyễn Tấn Phát là Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1976, trình độ cử nhân Kinh tế (quê Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Trước khi giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM sau sáp nhập, đồng chí từng là lãnh đạo các sở: Công Thương, Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1966), học vị tiến sĩ Quản lý giáo dục. Đồng chí có nhiều năm công tác trong ngành và giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM từ năm 2021. Đồng chí Phạm Minh Mẫn, sinh năm 1977. Trước khi bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đồng chí là Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, Chủ tịch UBND quận Tân Phú. Đồng chí cũng từng công tác tại Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam TPHCM.

THÁI PHƯƠNG