Chiều 20-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng triển khai chương trình hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng triển khai chương trình hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Từ ngày 14-5 đến 19-11, với sự hỗ trợ của 7 bệnh viện tuyến cuối TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực lâm sàng và quản trị. Đơn vị đã thực hiện xử trí đột quỵ trong khung giờ vàng dưới 4,5 giờ; vi phẫu chuyển vạt da ALT; phối hợp phẫu thuật các trường hợp bệnh lý, chấn thương phức tạp; từng bước vận hành bệnh án điện tử (EMR) toàn viện.

Bên cạnh công tác chuyên môn khám chữa bệnh, chương trình hợp tác đã tạo bước phát triển mạnh mẽ trong công tác quản lý và hiện đại hóa y tế. Bệnh viện đã triển khai Bệnh án điện tử trên toàn viện, thực hiện số hóa biểu mẫu và ký số bắt buộc trước khi xuất viện. Phòng Điều dưỡng đã thực hiện 1.313 lượt giám sát, giúp nâng tỷ lệ tuân thủ quy trình nhận diện người bệnh lên 89% và tiêm an toàn lên 85%...

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực và quyết tâm của ngành y tế và các bệnh viện trong triển khai công tác hỗ trợ, phát triển chuyên môn thời gian qua. Đồng chí khẳng định: “Những kết quả đạt được cho thấy khi có sự kết nối, hỗ trợ đúng hướng, phát huy được năng lực của đội ngũ chuyên gia và sự chủ động của bệnh viện tiếp nhận, các Bệnh viện Đa khoa khu vực hoàn toàn có điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước đảm nhận những kỹ thuật trước đây chủ yếu tập trung ở bệnh viện tuyến cuối”.

Để công tác hỗ trợ phát triển chuyên môn đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố rà soát, đánh giá tổng thể năng lực chuyên môn, quy mô hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực của từng bệnh viện; xác định định hướng phát triển, chuyên khoa ưu tiên và thế mạnh chuyên môn của từng Bệnh viện Đa khoa khu vực, làm cơ sở tổ chức, sắp xếp mạng lưới bệnh viện phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe trên từng địa bàn. Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế điều phối và quy trình phối hợp giữa bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Đa khoa Khu vực và Trạm Y tế; phân công cụ thể đơn vị hỗ trợ, đơn vị tiếp nhận, lĩnh vực chuyên môn và trách nhiệm theo dõi sau chuyển giao; tăng cường hội chẩn, chuyển tuyến hai chiều, bảo đảm người bệnh được tiếp cận đúng cơ sở, đúng chuyên môn, đúng thời điểm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng triển khai chương trình hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Đối với các bệnh viện tuyến cuối, cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể đối với từng Bệnh viện Đa khoa khu vực; phân công chuyên gia phụ trách từng lĩnh vực, từng đơn vị; xác định rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm và kết quả chuyển giao. Đặc biệt, cần đổi mới phương thức đào tạo theo hướng cầm tay chỉ việc, thực hành tại chỗ, đào tạo theo ê-kíp và quy trình chuyên môn hoàn chỉnh; gắn chuyển giao kỹ thuật với đánh giá năng lực thực hành độc lập, có kế hoạch theo dõi, hỗ trợ sau chuyển giao. Song song đó, chủ động phối hợp hội chẩn, tư vấn chuyên môn, chuyển tuyến hai chiều; hỗ trợ các Bệnh viện Đa khoa khu vực nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn và phát triển đội ngũ nhân lực.

Riêng đối với các Bệnh viện Đa khoa khu vực, cần chủ động đánh giá thực trạng năng lực, xác định nhu cầu, thế mạnh và mục tiêu phát triển của đơn vị; xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tổ chức thực hiện và duy trì các kỹ thuật được chuyển giao…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu toàn ngành y tế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện; khắc phục tư duy cục bộ, phân tán nguồn lực; tăng cường phối hợp, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng đến mục tiêu phát triển chung của hệ thống y tế thành phố.

KHÁNH CHI