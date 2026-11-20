Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

Khám sức khỏe, cấp thuốc cho người dân vùng biên giới. Ảnh minh họa

Theo nghị quyết, đối tượng hỗ trợ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Chính phủ giao Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai Nghị quyết, thực hiện việc duy trì liên tục giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng hỗ trợ trong trường hợp tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo thời hạn quy định; hướng dẫn UBND cấp xã trong việc phổ biến, lập, quản lý danh sách người được hỗ trợ trên địa bàn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo hiểm y tế.

Các đối tượng hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế theo chính sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đã vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực và ra viện trước hoặc từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục được duy trì phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế cho toàn bộ lượt khám bệnh, chữa bệnh đó...

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LÂM NGUYÊN