Từ ngày 1-1-2027, cơ sở khám chữa bệnh ngoài bệnh viện phải đáp ứng tiêu chuẩn về nhân lực, thiết bị và chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế.

Cơ sở khám chữa bệnh ngoài bệnh viện phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cơ bản từ năm 2027. Ảnh minh họa

Đó là điểm đáng lưu ý trong Thông tư số 46/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện. Thông tư áp dụng đối với các cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động, không bao gồm hoạt động khám chữa bệnh lưu động.

Các tiêu chuẩn tập trung vào 4 nhóm: cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế và hoạt động chuyên môn. Cơ sở phải hoạt động đúng địa điểm, quy mô và phạm vi chuyên môn được cấp phép; bảo đảm đủ người hành nghề có trình độ phù hợp. Đồng thời, các cơ sở phải duy trì thiết bị y tế, thực hiện quy trình quản lý, vận hành, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định.

Hoạt động khám chữa bệnh phải tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, bảo đảm cấp cứu ban đầu, quản lý thuốc, hồ sơ bệnh án và kiểm soát nhiễm khuẩn. Một số loại hình như nhà hộ sinh, cơ sở lọc máu và cấp cứu ngoại viện phải có phương tiện vận chuyển cấp cứu chuyên dụng hoặc hợp đồng hỗ trợ vận chuyển cấp cứu còn hiệu lực. Các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về giấy phép và an toàn bức xạ.

Bộ tiêu chuẩn nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng, bảo đảm các cơ sở duy trì điều kiện hoạt động trong quá trình cung cấp dịch vụ, góp phần bảo vệ an toàn người bệnh. Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; các sở y tế chịu trách nhiệm triển khai, giám sát các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.

NGỌC DUNG