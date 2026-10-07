Qatar xúc tiến đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 6-10 (giờ địa phương), Qatar xác nhận Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục trao đổi các thông điệp ngoại giao thông qua vai trò cầu nối của Doha.

Đường phố tại thủ đô Tehran. Ảnh: XINHUA

Theo hãng thông tấn Anadolu, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6-10 liên quan chuyến thăm Doha của Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni, Giám đốc truyền thông Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim al-Hashimi cho biết Qatar đang nỗ lực trong vai trò trung gian hòa giải giữa các bên.

Ông Eskandar Momeni nhấn mạnh, việc Washington và Tehran tiếp tục trao đổi thông điệp cho thấy tiến trình tìm kiếm giải pháp đàm phán vẫn được duy trì nhằm hạ nhiệt căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua.

Động thái này diễn ra song song với việc Washington gia tăng sức ép tài chính, cảnh báo trừng phạt các ngân hàng quốc tế tiếp tục giao dịch với Tehran.

Theo hãng tin Iran International, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục giao dịch với các tổ chức Iran bị trừng phạt có thể bị Washington đưa vào diện xử lý bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh từ cuối tháng 8, Washington đẩy mạnh chiến dịch cô lập kinh tế Iran và cảnh báo các đồng minh về nguy cơ chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp nếu tiếp tục giao dịch với nước này. Mỹ cũng đã áp dụng trừng phạt đối với 2 ngân hàng tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc hỗ trợ chính quyền Iran.

PHƯƠNG NAM