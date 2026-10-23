Quảng Ngãi: GRDP 9 tháng tăng 9,16%, gỡ vướng hơn 100 dự án

Trong quý III-2026, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực. Lũy kế 9 tháng, GRDP của tỉnh tăng 9,16%, xếp thứ 17/34 tỉnh, thành phố cả nước.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Trong quý III, GRDP tỉnh ước tăng 9,34% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch đề ra là 9,29%.

Lũy kế 9 tháng, GRDP đạt 117.629 tỷ đồng, tăng 9,16%, xếp thứ 3/6 tỉnh trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đứng thứ 17/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Cửa ngõ công nghiệp biển Dung Quất (Quảng Ngãi) đang được khai thác hiệu quả

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III tăng 14,64%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 38.300 tỷ đồng, tăng 14,73%.

Kim ngạch xuất khẩu và hoạt động vận tải đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với cùng kỳ. Du lịch thu hút 1,6 triệu lượt khách, tăng 37%, doanh thu đạt 1.346 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn trong công tác chỉ đạo, điều hành là tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đến thời điểm báo cáo, tỉnh ghi nhận 111 dự án vướng mắc, trong đó đã tháo gỡ cho 101 dự án. Cụ thể, tỉnh tháo gỡ 51/61 dự án theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và xử lý 50/50 dự án thuộc thẩm quyền.

Công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng được đẩy mạnh. Tỉnh đã xử lý 1.138/1.227 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt gần 93%. Trong đó, 724 cơ sở đã được đưa vào khai thác, sử dụng.

Lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục tiếp tục được quan tâm, nhất là việc đưa vào hoạt động các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Tỉnh cũng hoàn thành 817 căn hộ và nhà ở công nhân, góp phần chăm lo chỗ ở cho người lao động.

Tỉnh Quảng Ngãi triển khai đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia

Trong 3 tháng cuối năm 2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, ngành bám sát mục tiêu tăng trưởng, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch gắn với các dịch vụ du lịch; triển khai hiệu quả Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

NGỌC OAI