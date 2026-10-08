Quảng Ngãi: 2.199 tỷ đồng đầu tư cầu Trà Khúc 1

Cầu Trà Khúc 1 có tuyến chính dài 829,7m. Trong đó, cầu chính dài 577,55m, rộng 28m, thiết kế dạng cầu treo dây võng tự neo, gồm 2 nhịp chính dài 186m và 2 nhịp biên dài 75m; cầu dẫn gồm 2 nhịp, mỗi nhịp 25m.

Phối cảnh công trình cầu Trà Khúc 1. Ảnh: Ban Quản lý

Phương án kiến trúc mang tên “Dấu ấn sông Trà”, với hình tượng ba vòng tròn nối tiếp nhau, gợi liên tưởng đến hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc, mang tính độc đáo, biểu tượng và gắn với văn hóa của quê hương Quảng Ngãi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu Trà Khúc 1. Ảnh: NGUYỄN TRANG

So với cầu Trà Khúc hiện tại, hướng tuyến cầu mới được điều chỉnh lệch khoảng 11° về phía Đông, phù hợp với định hướng tổ chức giao thông và phát triển không gian đô thị.

Tại khu vực phía Bắc, phương án thiết kế giữ lại cây đa lịch sử, kết hợp với không gian công viên cảnh quan, tạo sự hài hòa giữa công trình giao thông, cảnh quan sông Trà Khúc và không gian đô thị.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh, cầu Trà Khúc hiện tại được xây dựng hơn 60 năm, nay xuống cấp và không còn đáp ứng nhu cầu giao thông đô thị ngày càng tăng. Việc đầu tư xây dựng mới cầu Trà Khúc 1 không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông, kết nối thông suốt hai bờ Bắc - Nam sông Trà Khúc, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển đô thị trung tâm Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý các đơn vị thi công, trong quá trình triển khai phải đặc biệt quan tâm tổ chức giao thông, cảnh quan và môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân trong khu vực.

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NGUYỄN TRANG