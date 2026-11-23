Lực lượng chức năng vừa tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn của một hộ dân ở xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà dân thuộc xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi. Video: NGUYỄN TRANG

Ngày 23-11, ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Chương cùng các đơn vị chức năng đã phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà ông Nguyễn Nhật, ở khu vực Gò Mồ, thôn Ngọc Trì.

Các hài cốt đã được cất bốc, đưa về phòng thờ liệt sĩ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Chương để thờ cúng.

7 hài cốt liệt sĩ được đưa về phòng thờ liệt sĩ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Chương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

UBND xã Bình Chương cho biết, qua nắm thông tin từ người dân, khoảng năm 1962, tại khu vực cầu An Hòa xảy ra trận đánh giữa quân ta và địch. Trong trận đánh này, nhiều bộ đội hy sinh. Thi thể các chiến sĩ được đưa đến khu vực Gò Mồ, thôn Ngọc Trì. Sau ngày thống nhất đất nước, địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng chưa phát hiện được hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ đang có trồng dừa, ổi, nhãn, cau và nhiều loại cây ăn trái nhưng gia đình ông Nguyễn Nhật vẫn sẵn lòng hợp tác để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Một số di vật được tìm thấy cùng hài cốt. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ.

NGUYỄN TRANG