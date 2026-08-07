Quốc lộ 1 qua Bến Lức thường xuyên ùn ứ, chờ nâng cấp nút giao Long Kim

Ngã tư Long Kim trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) là một trong những nút giao thông quan trọng nối TPHCM về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm, đặc biệt là các dịp lễ, tết.

Video: Quốc lộ 1 qua Bến Lức thường xuyên ùn ứ

Ngã tư Long Kim là nút giao giữa quốc lộ 1 và đường tỉnh 830, có lưu lượng 50.000 - 60.000 lượt phương tiện/ngày. Vào giờ cao điểm, lượng xe tăng đột biến do công nhân, người lao động đi làm, tan ca, thường xuyên gây xung đột giao thông, ùn ứ kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Người dân sống tại địa phương cho biết tình trạng ùn tắc diễn ra gần như mỗi ngày, đặc biệt nghiêm trọng vào các dịp lễ, tết. Có thời điểm, đoạn đường dài khoảng 750m qua nút giao phải mất từ 1-2 giờ mới có thể di chuyển hết, trong khi dòng xe ùn ứ kéo dài nhiều cây số.

Có thời điểm, xe cộ ùn ứ kéo dài nhiều km, từ ngã tư Long Kim đến cầu Bến Lức

Dù Khu quản lý đường bộ IV đã phối hợp địa phương khảo sát, lắp đặt đèn tín hiệu, phân luồng phương tiện, tình trạng giao thông tại khu vực này vẫn phức tạp, nhất là vào giờ cao điểm.

Ùn tắc kéo dài không chỉ cản trở việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa, làm tăng chi phí logistics, tác động đến sản xuất, kinh doanh và khả năng thu hút đầu tư của địa phương. Bên cạnh đó, khu vực này thường xuyên ngập sâu khoảng 0,5m sau mưa lớn do hệ thống thoát nước trên quốc lộ 1 chưa đồng bộ, gây khó khăn cho người dân.

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tín hiệu giao thông, đi đúng làn đường, UBND xã đã kiến nghị các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu đầu tư nâng cấp nút giao Long Kim.

Không chỉ gây ùn tắc, lượng phương tiện đông và giao thông hỗn loạn tại khu vực này còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn



Cục Đường bộ vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nâng cấp, mở rộng một số đoạn quốc lộ 1 qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long, trong đó có nút giao Long Kim (Tây Ninh). Phương án đề xuất mở rộng mặt cắt ngang quốc lộ 1 lên 37,5 - 49,5m, xây dựng cầu vượt trực thông tại nút giao này.

QUANG VINH